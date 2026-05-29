ÖAMTC testet Kindersitze: Babyschale löst sich bei Frontalcrash, andere Modelle mit 'genügend'

Der ÖAMTC hat gemeinsam mit seinen europäischen Partnerorganisationen 16 aktuelle Kindersitze getestet und dabei teils deutliche Unterschiede in Sicherheit, Handhabung und Ergonomie festgestellt. Besonders brisant: Bei einem Frontalcrash löste sich die Babyschale 'Kinderkraft Mink Pro 2' von ihrer Isofix-Basis 'Mink FX2' und wurde durch das Fahrzeug geschleudert. Ein Modell ist mit 'nicht genügend' durchgefallen, während andere Modelle mit 'genügend' bewertet wurden. Der Mobilitätsclub weist darauf hin, dass Eltern bereits beim Kauf mit der Handhabung vertraut werden sollten, da Bedienungsfehler die Schutzwirkung eines Kindersitzes massiv beeinträchtigen können.

Der ÖAMTC hat gemeinsam mit seinen europäischen Partnerorganisationen 16 aktuelle Kindersitze getestet – mit teils deutlichen Unterschieden bei Sicherheit , Handhabung und Ergonomie . Besonders brisant: Beim Frontalcrash löste sich die Babyschale 'Kinderkraft Mink Pro 2' von ihrer Isofix-Basis 'Mink FX2' und wurde durch das Fahrzeug geschleudert.

Ein Modell ist mit 'nicht genügend' durchgefallen: Beim Frontalcrash löste sich die Babyschale Kinderkraft Mink Pro 2 von ihrer Isofix-Basis Mink FX2 und wurde durch das Fahrzeug geschleudert. Der Mobilitätsclub hatte bereits Anfang April über den Vorfall informiert. Laut ÖAMTC habe der Hersteller schnell reagiert. Betroffene Kundinnen und Kunden können das Produkt zurückgeben oder austauschen lassen.

Unabhängig davon schnitt dieselbe Babyschale ohne Isofix-Basis – also bei Sicherung mit dem Fahrzeuggurt – deutlich besser ab. In dieser Variante erhielt das Modell die Note 'befriedigend'. Insgesamt wurden die Sitze in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie, Schadstoffgehalt und Umweltverträglichkeit geprüft. Der ÖAMTC betont dabei regelmäßig, dass die Anforderungen des Clubs deutlich strenger seien als die gesetzlichen Zulassungstests.

Insgesamt gibt es aber eine große Auswahl an empfehlenswerten Kindersitzen für jedes Alter und in allen Preisklassen. Zwei weitere Kindersitze wurden mit 'genügend' bewertet. Beim 'Lionelo Lavender i-Size' kritisierten die Tester ein erhöhtes Verletzungsrisiko bei Front- und Seitencrashs. Das Modell ist für einen besonders langen Nutzungszeitraum ausgelegt, was laut ÖAMTC jedoch Kompromisse bei Sicherheit und Einbau mit sich bringe.

Beim 'Axkid Minikid 4 Pro' wiederum gab es laut Test kaum Sicherheitsprobleme. Allerdings sei der Einbau sehr aufwendig, platzintensiv und fehleranfällig gewesen. Der Mobilitätsclub weist darauf hin, dass Bedienungsfehler die Schutzwirkung eines Kindersitzes massiv beeinträchtigen können. Eltern sollten sich deshalb bereits beim Kauf genau mit der Handhabung vertraut machen. Nicht zu früh auf den nächstgrößeren Sitz wechsel





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