ÖAMTC-Flugrettung stärkt Dienste im Tiroler Unterland mit verlängerten Einsatzzeiten und Rettungswinde

Die ÖAMTC-Flugrettung erweitert ihre Kapazitäten im Tiroler Unterland. Christophorus 4 wird künftig länger im Einsatz sein und erhält eine Rettungswinde, was die Versorgung in Abendstunden und alpinem Gelände verbessert.

Die ÖAMTC-Flugrettung verbessert die Patientenversorgung im Tirol er Unterland durch zwei bedeutende Neuerungen: Christophorus 4 erhält verlängerte Dienstzeiten und eine Rettungswinde . Diese Erweiterungen steigern die Flexibilität, insbesondere bei Einsätzen in den Abendstunden und in alpinem Gelände, wie Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, hervorhebt. Das gesammelte Know-how aus ähnlichen Projekten wird nun gezielt in Tirol eingesetzt, um den Aufgaben in der Region noch umfassender und besser nachkommen zu können.

Mit Beginn der Sommersaison startet in Reith bei Kitzbühel der verlängerte Dienstbetrieb von Christophorus 4. Bislang endete die reguläre Einsatzbereitschaft mit Sonnenuntergang, was besonders in den Herbst- und Wintermonaten bereits am späten Nachmittag der Fall war. Zukünftig kann der Notarzthubschrauber bis 21:30 Uhr von der Landesleitstelle disponiert werden. Diese Erweiterung verbessert die Versorgungsdichte nicht nur im Tiroler Unterland, sondern auch in Osttirol und im Süden Salzburgs, speziell während der Abendstunden. 'Gerade in einem alpinen Bundesland wie Tirol ist es entscheidend, auch bei Dunkelheit rasch Hilfe aus der Luft leisten zu können – eine optimale Ergänzung zur bestehenden Notfallversorgung in der gesamten Region', betont Trefanitz. Diese neuen Dienstzeiten tragen maßgeblich dazu bei, die medizinische Erstversorgung in kritischen Phasen des Tages sicherzustellen und schnelle Hilfe für Verunglückte in abgelegenen Gebieten zu gewährleisten.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Ausstattung von Christophorus 4 mit einer hochmodernen Rettungswinde im Herbst 2026. Diese neue Ausrüstung erweitert das Einsatzspektrum erheblich und ermöglicht die schnelle und sichere Abwicklung von Einsätzen, die bisher an regulatorische Grenzen stießen. Die Rettungswinde gilt als wesentlicher Baustein zur Weiterentwicklung der alpinen Einsatzkompetenz, wie Erfahrungen aus Pilotprojekten, beispielsweise am Christophorus 14 in der Steiermark, und bei den Olympischen Spielen in Bormio gezeigt haben. 'Die Rettungswinde ist ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung unserer alpinen Einsatzkompetenz – das haben sowohl unser Pilotprojekt am Christophorus 14 in der Steiermark als auch unser Einsatz bei den olympischen Spielen in Bormio gezeigt', so Trefanitz. Dies bedeutet, dass auch Personen, die an schwer zugänglichen Orten in steilem oder unwegsamem Gelände gerettet werden müssen, zukünftig effizienter und sicherer ausgeflogen werden können. Die Crews in Reith werden sich in den kommenden Wochen intensiv auf den Windenbetrieb vorbereiten. Umfangreiche Trainings unter realitätsnahen Bedingungen zielen darauf ab, den Einsatz mit der neuen Technik zu perfektionieren und eine sichere Integration in den bestehenden Flugbetrieb zu gewährleisten.

Diese Investition in modernste Technologie unterstreicht das Engagement der ÖAMTC-Flugrettung für höchste Sicherheitsstandards und optimale Patientenversorgung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Die verbesserte Erreichbarkeit und die erweiterten Rettungsmöglichkeiten werden die Sicherheit für Bewohner und Touristen in den betroffenen Regionen Tirols und angrenzender Gebiete signifikant erhöhen und somit einen wertvollen Beitrag zur allgemeinen Notfallinfrastruktur leisten. Die Kombination aus längeren Einsatzzeiten und der Fähigkeit, mit einer Rettungswinde zu operieren, positioniert Christophorus 4 als ein noch effektiveres Werkzeug zur Lebensrettung in einem der anspruchsvollsten alpinen Gebiete Österreichs. Diese strategischen Entscheidungen sind das Ergebnis sorgfältiger Planung und der Analyse spezifischer Bedürfnisse, um die Effizienz und Reichweite der Flugrettungsdienste kontinuierlich zu optimieren und den wachsenden Anforderungen im Katastrophenschutz und der Notfallmedizin gerecht zu werden





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