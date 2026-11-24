Trotz Nvidias starken Aufschwungs ziehen die europäischen Märkte erneut leicht ab. Sanofi überrascht mit einem großen Übernahmeangebot für den US-Pharmakonzern Insmed.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag zu Mittag deutlich verhaltener als noch einen Tag zuvor. Der positive Impuls, der durch die Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef des Halbleiterriesen Nvidia ausgelöst wurde, ließ nach und die Stimmung an den internationalen Börsen plachte ein. Während der Montag noch von einem massiven Kursanstieg geprägt war, der die Aktien des kalifornischen Unternehmens um 30 Prozent nach oben katapultierte, zeigte sich der Dienstag nüchterner.

Analysten sehen KI-Hype vorübergehend

Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader, erklärt, dass die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia nur vorübergehend für Optimismus gesorgt hat. Der Analyst betont, dass dieser Ereignisverlauf den langjährigen Dreiklang aus Skepsis gegenüber der künstlichen Intelligenz, anhaltenden Zinsrisiken und bestehenden geopolitischen Spannungen lediglich kurzfristig überdeckt habe. Dieser Blick auf die fundamentale Marktlage führt nun dazu, dass die Begeisterung der Anleger abkühlt und die Kurse wieder unter Druck geraten.

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KI-Aktien und Chipbauer leiden unter Verlusten

Deutliche Einbußen verzeichnen deutsche Unternehmen aus dem Technologie- und Industriesektor. So ging der Kurs der KI- und Halbleitersparte Infineon um fast vier Prozent nach, und auch bei Siemens Energy notierte der Wert drei Prozent im Minus. Besonders hartrassiert fühlte sich der Chipanlagenbauer Aixtron, dessen Aktie nach einer Herabstufung durch die Investitionbank UBS um zehn Prozent abstürzte. Die UBS stufte das Rating von "Neutral" auf "Sell" zurück und kürzte das Kursziel drastisch von 50 Euro auf 24 Euro.

Sanofi übernimmt Insmed für 41 Milliarden Dollar

Ein herausragendes Ereignis in der Pharmabranche war das Übernahmeangebot des französischen Konzerns Sanofi für den US-Arzneimittelhersteller Insmed. Sanofi bietet 175 Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von rund 17,5 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Der Deal ist mit einem Volumen von 41 Milliarden Dollar dotiert und soll aus Barmitteln sowie Schulden finanziert werden. Dieser Schritt löste in Paris einen Anstieg der Sanofi-Aktien um rund sechs Prozent aus, den höchsten Stand seit einem Jahr.

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Finanzielle Prognosen und Marktreaktionen

Die Bewertung durch unabhängige Experten fällt insgesamt positiv aus. Berenberg-Analystin Luisa Hector bezeichnete die Übernahme als hervorragende strategische Ergänzung für Sanofi. Laut Schätzungen von Jefferies könnte der Deal bereits bis Ende 2028 zum Gewinn beitragen und bis zum Jahr 2031 zweistellige Wachstumszuwächse generieren. Vorbörslich zogen die Titel von Insmed zudem gut 14 Prozent an, was das hohe Interesse an der Transaktion unterstreicht.

US-Konzerne und Wiener Börse gemischt

Auch an den US-Märkten zeigten sich die KI-Unternehmen nicht ungeschlagen. Anthropic fiel unter den Ausgabepreis von 83 Dollar, obwohl das Unternehmen mit seinem Börsengang in der Vorwoche 93,5 Milliarden Dollar einsammelte und damit den größten IPO der Geschichte realisierte. Die Zweifel an der langfristigen Rentabilität der KI-Sparte bleiben bestehen. Auch Nvidia und der südkoreanische Speicherhersteller SK Hynix notierten vorbörslich rund fünf Prozent im Minus. In Wien geriet der ATX Index leicht in die Verlustzone, wobei der Kranhersteller Palfinger mit plus 1,5 Prozent an die Spitze ging und der Leiterplattenhersteller AT&S mit über fünf Prozent Minus den größten Verlust verzeichnete.