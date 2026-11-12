Nvidia prüft Abberufung von Jensen Huang wegen Skandals

Der Nvidia Verwaltungsrat prüft die Absetzung von CEO Jensen Huang wegen zweier Affären und möglicher Spionagegefahren. Die Aktie brach ein.

Der US-Halbleiterkonzern Nvidia befindet sich in einer schweren Führungskrise, nachdem der Verwaltungsrat offenbar den Abwurf von Vorstandschef Jensen Huang prüft. Diese ernste Entwicklung geht auf Berichte des Wall Street Journal zurück, die am Mittwoch unter Berufung auf informierte Quellen die Existenz zweier außerehelicher Beziehungen des Managers offenlegten. Eine der Affären wird mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin in Verbindung gebracht, was erhebliche sicherheitspolitische Bedenken aufwirft.

Prüfung des Verwaltungsrats über Huangs Zukunft

Nvidias Verwaltungsrat soll noch am Mittwoch in Ortszeit zusammenkommen, um über die weitere Zukunft von Jensen Huang zu entscheiden. Zuvor hatte das Unternehmen nur von einer einzigen Affäre gesprochen und versichert, dass Huang den Konzern weiterhin ohne Unterbrechung leiten werde. Die jüngsten Berichte der New York Times deuten jedoch auf eine zweite Beziehung hin, die vor wenigen Tagen öffentlich wurde und die Lage erheblich verschärft hat.

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Zwei Affären belasten den Chipkonzern massiv

Laut einem Bericht der New York Times handelt es sich bei der zweiten Affäre um eine Beziehung zu Kimberly Powell, die als Vizepräsidentin für das Gesundheitsgeschäft bei Nvidia zuständig ist. Die Zeitung zitiert dazu fünf Mitarbeiter des Unternehmens. Diese Enthüllungen folgen wenige Tage auf das Eingeständnis von Jensen Huang, eine Affäre mit einer chinesischen Geschäftsfrau unterhalten zu haben, was die Glaubwürdigkeit der Führungsebene zusätzlich erschüttert.

Sicherheitsbedenken und politische Dimension

Der Fall hat eine ausgeprägte politische Dimension, da Nvidia den Markt für Spezialchips dominiert, die für das Training von KI-Modellen wie ChatGPT unerlässlich sind. US-Behörden prüfen den Verdacht, dass die Beziehung zur Chinesin der Regierung in Peking Zugang zu hochmodernen KI-Chips verschafft haben könnte. Deren Export nach China ist seit 2022 durch US-Ausfuhrkontrollen verboten, um den technologischen und militärischen Aufstieg der Volksrepublik zu bremsen.

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Geheimdienstoperation und Wertverlust der Aktie

Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht derzeit, ob Jensen Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation war. US-Geheimdiensten zufolge soll die Geschäftsfrau Lieferungen von Nvidia-Chips an chinesische Unternehmen ermöglicht haben. Seit die Affäre mit der Chinesin bekannt wurde, hat das börsennotierte Unternehmen mehr als 300 Milliarden Dollar an Wert verloren. Nachbörslich sackte die Nvidia-Aktie um rund acht Prozent ab, obwohl der Konzern zuletzt rund vier Billionen Dollar wert war.

Folgen für die Führung und nächsten Schritte

Ein möglicher Abgang von Jensen Huang würde bei Nvidia ein schwerwiegendes Führungsvakuum hinterlassen. Der in den USA aufgewachsene Manager wird in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Popstar gefeiert und genießt zudem einen kurzen Draht zu US-Präsident Donald Trump. Nvidia reagierte am Mittwoch zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte vorerst nicht unabhängig überprüfen, doch die Unsicherheit bleibt für den Markt extrem hoch.