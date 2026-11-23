Nvidia setzt Jensen Huang nach Spionageaffäre sofort wieder ein. Die US-Börsen reagieren mit einem starken Anstieg, während der US-Kongress Untersuchungen plant.

Die Überraschungswende auf dem US-Chipmarkt hat am Montag für eine erhebliche Marktkonsolidierung gesorgt, nachdem Jensen Huang seine Position als Vorstandschef von Nvidia offiziell zurückerhielt. Diese entscheidende Personalie trat mit sofortiger Wirkung in Kraft, obwohl der 63-jährige Unternehmensmitgründer erst elf Tage zuvor aufgrund einer intensiven Spionageaffäre seinen Rücktritt angekündigt hatte. Die finanzielle Reaktion der Investoren fiel deutlich positiver aus als erwartet, wobei der Aktienkurs des Technologiekonzerns in New York unverzüglich anstieg und einen neuen Wert erreichte. Der NASDAQ-Index profitierte ebenfalls stark von dieser Entwicklung, während der Dow Jones und der S&P 500 ebenfalls in die Gewinnzone vorstießen.

Marktreaktion auf Huangs Rückkehr

Nach der Bekanntgabe der Personalentscheidung kletterte der Aktienkurs von Nvidia um fast 32 Prozent und schloss an der Wall Street bei 165,05 Dollar, was einem Wert von 150,50 Euro entspricht. Durch diesen Anstieg gewann der Chipentwickler insgesamt 900 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung zurück, was einen deutlichen Wendepunkt in der jüngsten Unternehmensgeschichte darstellt. Der NASDAQ-Index legte in der Folge um 6,5 Prozent zu, nachdem die Indizes in den vorangegangenen Wochen erhebliche Verluste verzeichnet hatten. Diese massive Erholung zeigt, wie stark das Vertrauen der Märkte in die Führungsstruktur von Nvidia trotz der vorherigen Skandale ist und wie sehr die Technologiebranche auf die Kontinuität des Unternehmens setzt.

Also read Nvidia-Knalleffekt! Jensen Huang ist wieder CEO

Politische Spannungen und Kongressuntersuchungen

Während die Märkte jubelten, reagierten die US-Demokraten im Kongress mit scharfer Kritik an der Rolle von US-Präsident Donald Trump bei der Wiedereinsetzung. Der Topdemokrat im Senat, Chuck Schumer, lastete dem Präsidenten vor, seine eigenen finanziellen Interessen und die Bedürfnisse seiner Milliardärsfreunde über die nationale Sicherheit gestellt zu haben. Trump hatte in seiner zweiten Amtszeit nach offiziellen Angaben mehrfach Aktien von Nvidia gekauft und bezeichnete die Entscheidung des Vorstands als seinen persönlichen Verdienst. Er betonte, dass der Vorstand beschlossen habe, genau das zu tun, was er von Jensen Huang verlangt habe, und wies jeden Vorwurf einer unzulässigen Einflussnahme zurück.

Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren aus dem Bankenausschuss nannte die Wiedereinsetzung Huangs zudem leichtsinnig und forderte weitere Antworten zur Einhaltung der US-Exportkontrollen. Der künftige Fraktionsvorsitzende der Demokraten, Hakeem Jeffries, verurteilte die Entscheidung als unvertretbar und unverantwortlich, da die nationale Sicherheit nicht zur persönlichen Bereicherung ausgenutzt werden dürfe. Seine Partei wird im Jänner die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses übernehmen und plant daher umfassende Kontrollmechanismen. Für kommende Woche Dienstag und Mittwoch sind im Kongress mehrere Ausschussanhörungen mit Jensen Huang und weiteren Vertretern des Konzerns anberaumt, um die Vorgänge detailliert zu prüfen.

Advertisement

Hintergrund der Spionageaffäre und Trumps Intervention

Die Affäre begann Mitte November, als Enthüllungen der New York Times über außereheliche Beziehungen von Jensen Huang publik wurden. Dabei ging es um eine Frau, die mit dem Chef nicht verwandt ist und den Namen Alice Huang trägt, welche als mutmaßliche chinesische Spionin gilt. Der Konflikt verschärfte sich, als bekannt wurde, dass Teile der Nvidia-Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz trotz eines US-Exportverbots nach China weitergeleitet worden sein sollen. Präsident Trump forderte Nvidia wiederholt auf, dem CEO eine zweite Chance zu geben und erklärte, die Regierung habe keinen Anlass, seine Rückkehr als Sicherheitsrisiko zu bewerten.

Trump veröffentlichte zu dem Vorgang ein Bild, das offenbar mit Künstlicher Intelligenz bearbeitet wurde und Huang in einer Pose zeigt, die er selbst nach dem gescheiterten Attentat vom Juli 2024 eingenommen hatte. Auf dem Bild reckt Huang kämpferisch die Faust, hält darin jedoch einen roten Büstenhalter und zeigt blutverschmiertes Gesicht, umgeben von Personenschützern unter einer Flagge mit Nvidia-Logo. Der Präsident betonte, sein Eingreifen sei sehr wichtig gewesen und er habe die Vorstände überzeugt, da er dies für das Land tue. Auf Fragen zu Kontakten zwischen Huangs Partnerin und dem chinesischen Geheimdienst wich er aus, indem er fragte, wer nicht in Kontakt sei.

Ausblick und staatliche Sanktionen gegen Megaspeed

Jensen Huang bedankte sich nach seiner Rückkehr am Montag beim Verwaltungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen und erklärte, er kehre mit größter Demut zurück, um wieder an die Arbeit zu gehen. Er versprach den Mitarbeitern im Nvidia-Hauptquartier, dass er beim zweiten Mal ein besserer Chef sein werde, und nannte die Möglichkeit zweiter Chancen für wichtig. Trotz der internen Untersuchungen von Nvidia, die noch nicht abgeschlossen sind, scheint die Geschäftsführung unter Huang weiterhin auf Kurs zu bleiben. Die US-Regierung hat indessen die Firma Megaspeed, die im Mittelpunkt der jüngsten Kontroverse um Nvidia stand, auf eine schwarze Liste gesetzt, um die Exportkontrollen strikter durchzusetzen.