Nvidia-Gründer Jensen Huang tritt wegen Skandal zurück

Jensen Huang lässt das Nvidia-Chefamt nach Sex- und Spionagevorwürfen fallen. Die Nvidia-Aktie bricht ein, der Verwaltungsrat prüft Sicherheitslücken.

Der langjährige Chief Executive Officer Jensen Huang hat sein Amt bei dem US-Chipkonzern Nvidia aufgrund schwerwiegender Vorwürfe niedergelegt. Nach Berichten der New York Times soll Huang zwei außereheliche Beziehungen geführt haben, von denen eine potenzielle Risiken für die Firmensicherheit barg.

Die Nachricht von seinem Rücktritt löste am frühen Donnerstag massive Turbulenzen an den Finanzmärkten aus, wobei die Nvidia-Aktie zeitweise um bis zu vierzehn Prozent einbrach.

Spielarten der Vorwürfe und Spionagegefahr

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Der Verwaltungsrat von Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, um den konkreten Hergang der Affären und deren Auswirkungen auf den Konzern zu klären. Laut Medienberichten soll Huang eine enge Verbindung zu einer Geschäftsfrau unterhalten haben, die von US-Geheimdiensten offiziell als chinesische Spionin eingestuft wurde. Zudem sollen private Kontakte zu einer Nvidia-Managerin bestanden haben, die ihm direkt unterstellt war. Weitere Gerüchte über eine dritte außereheliche Romanze wurden in der Folge laut, bleiben aber vorerst unbewiesen.

Stimmrechte und fehlende Schutzmechanismen

Jensen Huang stand der Vorstandsspitze 33 Jahre lang vor und prägte den Aufstieg des Unternehmens. Sein Machtfaktor an der Börse war jedoch begrenzt. Fortune berichtete im März, dass Huang rund 870,6 Millionen Nvidia-Aktien besaß, was einem Anteil von 3,58 Prozent am Unternehmen entspricht. Der rechnerische Wert dieses Pakets betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 129 Milliarden Euro, basierend auf einem Börsenwert von knapp vier Billionen US-Dollar. Da jede Aktie genau eine Stimme zählt und es keine Sonderstimmrechte für Gründer gibt, konnte er weder den Verwaltungsrat allein bestimmen noch seine eigene Abberufung verhindern.

Vergleich mit anderen Tech-Milliardären

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Im Gegensatz zu Huang haben andere führende Köpfe der Technologiebranche deutlich mehr Kontrolle über ihre Unternehmen gesichert. So kontrolliert der Meta-Gründer Mark Zuckerberg rund sechzig Prozent der Stimmrechte, obwohl ihm nur 13,4 Prozent der Aktien gehören. Diese unterschiedliche Struktur zeigt, wie fragile die Position von Jensen Huang trotz seiner historischen Bedeutung für den Konzern war. Große Anteilseigner wie die Investmentgesellschaften Vanguard und BlackRock hielten jeweils mehr als sieben Prozent der Nvidia-Aktien und übten somit erheblichen Einfluss aus.

Finanzielle Folgen und Sicherheitsprüfung

Die negativen Marktbewegungen haben auch Huangs persönliches Vermögen direkt getroffen. Sein Aktienpaket hängt unmittelbar am Börsenkurs, und ein Minus von einem Prozent würde den Wert seines Holdings um rund 1,3 Milliarden Euro reduzieren. Am frühen Nachmittag des Freitags lag die Aktie noch rund 4,7 Prozent im Minus. Während die Märkte auf die Entwicklung reagierten, prüft der Verwaltungsrat weiterhin, ob Huang ins Visier ausländischer Geheimdienste geraten war und wie die Sicherheit des Konzerns langfristig gewährleistet werden kann.