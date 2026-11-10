Nvidia-Chef Jensen Huang: Spionage-Affäre um KI-Chips nach China

Chips im Wert von 7,5 Milliarden Dollar sollen nach China gelangt sein. Nvidia-Chef Jensen Huang gerät wegen der Affäre unter Druck.

Die Affäre des Nvidia -Chefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zieht weitreichende Folgen nach sich. Nach einem Bericht des Nachrichtenportals The Information, der am Dienstag erschien, soll Alice Huang KI-Hochleistungsprozessoren im Wert von 7,5 Milliarden Dollar (gut 6,7 Mrd. Euro) nach China geschleust haben. Das Portal berief sich dabei auf zwei Bekannte der Verdächtigen.

Die Frau steht im Verdacht, die Beziehung zum Mitgründer des weltgrößten Chipkonzerns Nvidia genutzt zu haben. Alice Huang ist nach Angaben des Berichts nicht mit Jensen Huang verwandt. Nvidia hat auf die Enthüllungen mit einer internen Untersuchung reagiert.

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Firmengeflecht umging US-Exportbeschränkungen

Alice Huang soll zusammen mit ihrem Mann und ihrer Schwester ein Firmengeflecht in China und Singapur aufgebaut haben, um US-Exportbeschränkungen zu umgehen. Eine zentrale Rolle spielte nach Darstellung von The Information die Firma Shanghai Century Litong, die erst im Juni 2023 gegründet wurde.

Century Litong erhielt innerhalb weniger Monate den Status eines bevorzugten Nvidia-Partners. Dadurch konnte das Unternehmen vorrangigen Zugang zu Chips sichern. Auf diesem Weg sollen rund 240.000 KI-Prozessoren mit den Typenbezeichnungen H100, H200 und A100 nach China gelangt sein. Dabei handelt es sich um ältere und abgespeckte Varianten der Nvidia-Spitzenmodelle, die ursprünglich für die Lieferung in die Volksrepublik entwickelt wurden.

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Century Litong mietete laut dem Bericht Rechenzentren an und betrieb eigene Anlagen. Einige der dort eingesetzten Rechner arbeiteten mit Nvidia-Chips, die unter die US-Sanktionen fallen. Nach den Angaben erhielten auch die chinesischen Konzerne Alibaba und Tencent sowie einige KI-Entwickler Zugriff auf diese Server. Zu Alice Huangs Firmengeflecht zählt außerdem die in Singapur eingetragene Firma Megaspeed, die im Verdacht steht, Chips aus Südostasien nach China geschleust zu haben.

US-Regierung, Trump und die Kritik der Demokraten

Die US-Regierung hatte die Exportbeschränkungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschärft, um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen. Inzwischen darf der H200-Chip wieder nach China geliefert werden, allerdings unter strengen Auflagen.

Laut einem Bericht der New York Times war US-Präsident Donald Trump bereits vor einem Jahr über ein enges Verhältnis Jensen Huangs zu einer Frau informiert worden, die nach Einschätzung von US-Sicherheitsbehörden vom chinesischen Geheimdienst angeworben wurde. Bei der Überwachung der Frau sei festgestellt worden, dass sie Informationen nach Peking weitergeleitet habe. Trump habe laut dem Bericht entschieden, in der Sache nichts zu unternehmen, unter anderem um den Erfolg von Nvidia nicht abzuwürgen und die Handelsbeziehungen mit Peking nicht zu verkomplizieren.

Trump stellte sich dennoch demonstrativ hinter den Nvidia-Chef, der als einer der engsten Verbündeten des US-Präsidenten im Silicon Valley gilt. Er halte es für glaubhaft, dass Jensen Huang nichts von der Spionagetätigkeit Alice Huangs gewusst habe, sagte Trump. Den Nvidia-Chef bezeichnete er als feinen Menschen, der sich um die USA verdient gemacht habe.

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Die Demokraten erhöhen nach ihrem Sieg bei den US-Midterms den Druck auf den Präsidenten. Senator Chris Coons kündigte über die Plattform X eine Untersuchung an. Er verlangt Antworten darauf, in welcher Beziehung die KI-Milliardäre zur Trump-Regierung stehen. Zudem müsse geklärt werden, ob nationale Sicherheitsinteressen der USA verletzt wurden.

FBI-Ermittlungen und Sammelklage gegen Nvidia

Die US-Bundespolizei FBI befasst sich ebenfalls mit der Angelegenheit. Dabei geht es um die Frage, ob der 63-jährige Nvidia-Chef Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation wurde. Jensen Huang hatte gegenüber Mitarbeitern eheliche Untreue eingeräumt, ohne Details zu nennen.

Parallel dazu reichten Anleger eine Sammelklage gegen Nvidia und Jensen Huang ein. Die Kläger werfen den Beklagten vor, Aktionäre durch das Verschweigen von Huangs Verbindungen zu der mutmaßlichen Spionin getäuscht zu haben. Außerdem sei nicht offengelegt worden, dass die Angelegenheit nationale Sicherheitsbedenken aufwerfe, die den Ruf und die Geschäftsaussichten von Nvidia bedrohten.