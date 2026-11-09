Nvidia-Chef Jensen Huang räumt Affäre ein und initiiert Untersuchung

Nvidia-Chef Jensen Huang gibt eine untreue Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Agentin zu. Der Konzern prüft nun die Sicherheitsrisiken für die KI-Technologie und die nationale Sicherheit der USA.

Der Vorsitzende und Chief Executive Officer von Nvidia, Jensen Huang, hat nach monatelangen Spekulationen und ersten Dementis eine persönliche Affäre mit einer Mitarbeiterin eines Kundenunternehmens zugegeben. Der Technologie-Riese Nvidia hat daraufhin eine interne Untersuchung eingeleitet, um den Vorfall zu klären. Huang bekannte sich am Sonntag in einer E-Mail an alle Beschäftigten des Unternehmens zu seiner Untreue und bot seiner Familie sowie den Mitarbeitern seine aufrichtige Entschuldigung an.

Interne Untersuchung klärt Sicherheitsrisiken

Nvidia bestätigt in seiner offiziellen Stellungnahme, dass der Verwaltungsrat alle verfügbaren Informationen zu dem Fall nachgeht. Bisherige Berichte über eine mögliche Verbindung zu chinesischen Geheimdiensten wurden vom Unternehmen und von Huang lange Zeit als gewöhnliche Geschäfts- und Kundenkontakte abgetan. Die New York Times hatte Ende Oktober über mögliche Spionageaktivitäten im Zuge dieser Affäre berichtet. Der Verwaltungsrat betonte jedoch am Sonntag, dass aktuell kein Grund bestehe, davon auszugehen, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die nationale Sicherheit der USA gefährdet wurden. Jensen Huang hat der Untersuchung zugesagt und Kooperation zugesichert, um das Vertrauen der Belegschaft und der Investoren zurückzugewinnen.

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Verbindung zur mutmaßlichen Agentin und Megaspeed

Die im Fokus stehende Person ist die mutmaßliche Agentin Alice Huang, die als Führungskraft bei dem in Singapur ansässigen Unternehmen Megaspeed tätig war. Megaspeed ist ein Abnehmer von Nvidia-Chips und hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr verdächtig gemacht, als Scheinfirma Nvidia-Chips nach China zu schleusen. Der Export der meisten dieser Hochleistungs-Chips nach China ist durch US-Exportkontrollen verboten, wobei Ausnahmen nur für ältere Modelle gelten. Alice Huang hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert und auf Medienanfragen nicht reagiert. Die Situation wird durch die geopolitische Spannung über die Chip-Exportbeschränkungen weiter verschärft.

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Politische Reaktionen und frühere Warnungen

Laut Berichten der New York Times war US-Präsident Donald Trump bereits vor einem Jahr über das nahe Verhältnis zwischen Jensen Huang und der Frau informiert, die von US-Sicherheitsbehörden als vom chinesischen Geheimdienst angeworbene Agentin eingestuft wurde. Überwachungsdaten sollen gezeigt haben, dass sie Informationen an Peking weiterleitete. Trump entschied sich damals, keine Maßnahmen zu ergreifen, vermutlich um den wirtschaftlichen Erfolg von Nvidia nicht zu gefährden und die Handelsbeziehungen mit China nicht zu belasten. Eine interne Analyse unter der Aufsicht von US-Außenminister Marco Rubio wurde erstellt. Am Sonntagabend stellte sich Donald Trump jedoch öffentlich hinter seinen Kollegen und lobte Huang als feinen Menschen, der hervorragende Arbeit für die USA geleistet habe. Das chinesische Außenministerium wies die Vorwürfe als grundlose Spekulationen und Versuche zur Verleumdung Chinas zurück.

Marktreaktionen und Unsicherheit in der Politik

Die Nachrichten von der Affäre und der anschließenden Untersuchung führten zu deutlichen Kursverlusten der Nvidia-Aktien im nachbörslichen US-Handel am Montag. Auch im US-Kongress herrscht Unruhe; republikanische Abgeordnete hatten Jensen Huang in einem Brief vom 4. November aufgefordert, das Repräsentantenhaus noch im selben Monat zu informieren. Analysten wie Dan Ives warnen vor dem Risiko, dass Huang als CEO zurücktreten könnte, was die Aktie weiter belasten würde. Huangs Tochter Madison, die ebenfalls als Führungskraft bei Nvidia arbeitet, hat eine geplante Geschäftsreise nach Südkorea abgesagt. Die Zukunft des Unternehmens und seiner Führung hängt nun stark vom Ausgang der internen Prüfung ab.