Nvidia-Chef Huang tritt ab: Colette Kress übernimmt vorübergehend

Nvidia-Chef Huang legt die Führung mit sofortiger Wirkung nieder. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend, die Nvidia-Aktie fiel vorbörslich um zehn Prozent.

Der Chiphersteller Nvidia verliert seinen Firmenchef. Huang, 63 Jahre alt, legt die Führung des US-Konzerns mit sofortiger Wirkung nieder, wie Nvidia am Donnerstag mitteilte. Vorübergehend übernimmt die bisherige Finanzchefin Colette Kress die Rolle der CEO.

Unmittelbarer Auslöser ist eine Reihe von Vorwürfen rund um Huang, die in den vergangenen Tagen öffentlich wurden. Nach der Ankündigung geriet die Nvidia-Aktie unter Druck und verlor im vorbörslichen Handel an der Wall Street deutlich an Wert.

Also read Nvidia-Chef Jensen Huang: Spionage-Affäre um KI-Chips nach China

Kress übernimmt die Nvidia-Führung vorübergehend

Colette Kress leitet Nvidia kommissarisch, bis ein neuer Konzernchef gefunden ist. Das Unternehmen kündigte an, dass eine Suche eingeleitet wird, in der sowohl interne als auch externe Kandidaten geprüft werden sollen.

Kress, 59 Jahre alt, übernahm ihren bisherigen Posten bei Nvidia im Jahr 2013. Zuvor arbeitete sie bei anderen Technologiekonzernen wie Microsoft, Cisco und Texas Instruments. Analyst Josh Gilbert vom Online-Broker eToro nannte Kress die naheliegende Wahl. Sie sei für den Markt eine vertraute und vertrauenswürdige Stimme, die gerade dringend gebraucht werde.

Börsenreaktion und Kursverluste bei Nvidia

Die Nvidia-Aktie verlor im vorbörslichen Handel zehn Prozent und baute damit ihre bisherigen Verluste aus. Auch Titel anderer Halbleiter-Hersteller gerieten in den Sog, darunter Intel und Micron, die teilweise mehr als fünf Prozent einbüßten.

Advertisement

In den vergangenen Wochen hat Nvidia insgesamt rund 1,6 Billionen Dollar an Börsenwert verloren. Das entspricht knapp 30 Prozent des Börsenwerts des Unternehmens. Die Spekulationen über ein Abflauen des KI-Booms hatten Anleger bereits zuvor nervös gemacht.

Experten zufolge dürfte die aktuelle Krise die Chip-Nachfrage von Nvidia nicht unmittelbar beeinträchtigen. Dennoch könnten Investoren künftige KI-Projekte überdenken. Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin beim Vermögensverwalter Ten Cap, sagte, Huang verkörpere Nvidia, und Nvidia stehe beim Ausbau der KI im Mittelpunkt. Sie beschrieb die wachsende Furcht, dass die Party zu Ende sein könnte.

Anleger richten ihren Blick deshalb auf die Quartalsergebnisse von Nvidia, die kommende Woche veröffentlicht werden. Im Fokus steht vor allem der Ausblick des Unternehmens.

Affäre um Huang und Spionagevorwürfe

Huang räumte in einer Mitteilung an die Mitarbeiter am Wochenende ein, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Er übernehme dafür die volle Verantwortung, nannte aber keine Details zu der Beziehung.

Medienberichten zufolge soll Huang eine Liebesbeziehung mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben. Diese soll die Verbindung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik China zu schleusen. Deshalb befasst sich die US-Bundespolizei FBI mit dem Vorgang.

Advertisement

Einem weiteren Medienbericht zufolge hatte Huang zudem ein Verhältnis mit einer Managerin, die ihm direkt unterstellt war. Der Verwaltungsrat hatte zunächst umgehend interne Untersuchungen eingeleitet und Huang sowie seinem Führungsteam zunächst das Vertrauen ausgesprochen. Die nun getroffene Entscheidung markiert deshalb eine scharfe Kehrtwende.

Laut den Statuten des Konzerns kann der Nvidia-Chef durch einen Mehrheitsbeschluss der Verwaltungsratsmitglieder mit oder ohne Grund abberufen werden. Das Gremium hat elf Mitglieder, die laut Nvidia alle bis auf Huang als unabhängig gelten.

Kongress, Exportkontrollen und nächste Schritte

Der US-Kongress plant eine Anhörung Huangs in dieser Angelegenheit. Parallel diskutieren Abgeordnete eine weitere Verschärfung der Exportbeschränkungen für Hochtechnologie nach China.

Insidern zufolge bemühen sich chinesische Unternehmen mit Hochdruck, sich Zugriff auf Nvidia-Chips zu sichern. Dazu reservieren sie laut diesen Berichten Rechenkapazitäten außerhalb der Volksrepublik. Zwischenhändler haben zudem ihre Lagerbestände aufgestockt.

Die Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons warnten in einem Schreiben an mehrere Ministerien und das Weiße Haus, der Vorfall wecke erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Bundesregierung, Exportkontrollen wirksam durchzusetzen. Nach dem Sieg der Demokraten bei den jüngsten US-Zwischenwahlen wollen die Demokraten zudem eine Untersuchung zur Rolle der Regierung von Präsident Donald Trump einleiten.

Nvidia ist außerdem Kooperationspartner der Bundesregierung bei der Entwicklung von KI-Robotern. Einem Medienbericht zufolge will der Bund dieses Projekt mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen.