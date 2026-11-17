Jensen Huang bietet seine Rückkehr als CEO an, nachdem er wegen Affären und Spionageskandal zurückgetreten ist. Der Nvidia Verwaltungsrat zeigt jedoch wenig Interesse an einem Comeback.

Der Gründer von Nvidia, Jensen Huang, hat nach seiner öffentlichen Affäre und dem damit verbundenen Rücktritt als Chef des Chip-Unternehmens eine emotionale Stellungnahme veröffentlicht. Der 63 Jahre alte Milliardär räumt schwere private Fehler ein und bietet überraschend an, die Führung des Unternehmens erneut zu übernehmen. Allerdings signalisiert der Verwaltungsrat derzeit kein Interesse an einer Wiedereinsetzung.

Emotionale Entschuldigung und Rückkehrwunsch

Jensen Huang nutzte die Social-Media-Plattform X, um sich bei seiner Familie und den Mitarbeitern zu entschuldigen. Er erklärte, dass er die persönlichen Standards, die für alle Nvidia-Mitarbeiter gelten, in seinem Privatleben nicht eingehalten habe. Die Affären, die zu seinem Rücktritt am 12. November führten, haben dem Unternehmen erheblichen Schaden zugefügt, den der Gründer zutiefst bereut.

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Im Alter von 63 Jahren blickt der Unternehmer auf ein langames Lebenswerk zurück. Seit der Gründung von Nvidia im Jahr 1993 hat er das Unternehmen über 33 Jahre hinweg geleitet. Huang betont, dass der Aufbau der Firma für ihn eine große Ehre gewesen sei. Dennoch erkennt er an, dass sein Fehlverhalten Probleme im Unternehmen verursacht hat, für die er die volle Verantwortung übernimmt.

Spionageskandal um Alice Huang und Megaspeed

Neben den privaten Skandalen steht Nvidia unter massivem Druck durch rechtliche Fragen. Im Fokus steht die Beziehung zwischen Jensen Huang und Alice Huang, einer Geschäftsfrau, die mit dem Unternehmen Megaspeed in Verbindung gebracht wird. US-Behörden verdächtigen diese Firma, hochentwickelte Nvidia-Chips entgegen geltender Exportbeschränkungen nach China geliefert zu haben.

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Es ist noch nicht erwiesen, ob Jensen Huang von diesen illegalen Transaktionen wusste oder direkt daran beteiligt war. Dennoch ist die Verbindung zu Alice Huang ein zentraler Punkt der laufenden Untersuchungen. Die Verdachtsmomente der US-Behörden belasten die Reputation des Tech-Riesen zusätzlich zur familiären Krise und erhöhen die Unsicherheit für Investoren und Partner.

Skeptischer Verwaltungsrat und offene Zukunft

Trotz des Drucks von außen äußern zahlreiche Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner den Wunsch nach einer Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Der Gründer betont in seiner Erklärung, dass es ihm eine Ehre wäre, erneut als CEO zu arbeiten, falls dies im Interesse des Unternehmens sei. Er verspricht volle Kooperation bei der unabhängigen Untersuchung der Vorwürfe.

Aus berufsständischer Sicht, wie Berichte von CBS News und der Washington Post nahelegen, zieht der Nvidia Verwaltungsrat eine Wiedereinsetzung des Gründers derzeit nicht in Betracht. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung einer endgültigen Entscheidung über die künftige Führungsstruktur des Unternehmens. Die Lage bleibt für das Unternehmen dynamisch undunsicher.

Persönliches Bekenntnis an Familie und Partner

Am Ende seiner langen Stellungnahme richtet sich Jensen Huang direkt an seine Ehefrau Lori Huang. Mit der seit mehr als 40 Jahren verheirateten Frau spricht er eine persönliche und emotionale Botschaft aus. Er verspricht, den Rest seines Lebens damit zu verbringen, die Liebe und das Vertrauen seiner Familie wiederzugewinnen.

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Die Aussage verdeutlicht die tiefe persönliche Dimension des Skandals, der weit über die wirtschaftlichen Auswirkungen für Nvidia hinausgeht. Die Kombination aus privaten Verfehlungen, rechtlichen Ermittlungen durch US-Behörden und der Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens stellt eine massive Herausforderung für den Technologiekonzern dar. Die nächsten Schritte liegen nun beim Verwaltungsrat.