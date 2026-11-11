Der Kurs der Nvidia-Aktie sank laut Börsennachrichten auf 168,8 USD, nachdem ein Vorwurf wegen Spionage im Hintergrund einer Affäre mit dem CEO die Markt­meinung erschüttert hat.

Nvidia, einer der größten US-Chiphersteller, verzeichnete am Montag einen Rückgang um 5,5 % und erreichte damit 168,8 USD, den niedrigsten Kurs seit März. Das Ergebnis kam, nachdem Medien Verstärker über eine angebliche Affäre zwischen CEO Jensen Huang und einer Frau namens Alice Huang veröffentlicht hatten, für die der Verdacht einer Spionage vorliegt.

Details zur Affäre und zum Börsenrückgang

Am Sonntag betreiben die Medien anhaltende Recherchen zu einem Treffen zwischen Jensen Huang und Alice Huang, die im Mai 2025 bei einem Geschäftsessen in Taipeh festgehalten wurde. Alice Huang, auch bekannt als Huang Le, arbeitete früher bei Megaspeed, einem Rechenzentrumsunternehmen in Singapur, und bringt laut US-Geheimdiensten Kenntnisse in der chinesischen Wirtschaftstätigkeit mit. Laut taiwanischen Behörden nutzte sie einen Hongkonger Pass, um nach Taiwan einzureisen, was die Einreise erleichtert, weil chinesische Staatsbürger aus dem Festland erlaubnisbedürftig sind.

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Nvidia-Aktienverlust um 5,5 % senkte den Börsenwert von fünf auf vier Billionen US-Dollar. Der Kursverfall erschüttert zudem weitere Halbleiterwerte wie Seagate, Sandisk, Micron Technology und Intel, die ebenfalls unter Druck geraten sind, da steigende Zinsen die Kreditfinanzierung für KI-Infrastruktur und Rechenzentren verteuern.

Reaktion der taiwanischen Behörden

Die Innenministerin von Taiwan, Liu Shyh‑fang, erklärte am Mittwoch vor dem Parlament, Alice Huang befindet sich nachweislich im Ausland. Offenbar wurde ihre Einreisegenehmigung widerrufen, sodass sie wieder nach Taiwan nicht zurückkehren kann. Sie sagte zu, dass ein Spionageverdacht des Personenrechts ein starkes Sicherheitskriterium sei und ihr Einreiseverbot deshalb gerechtfertigt sei.

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Die taiwanische Regierung kündigte an, die Einwanderungsverfahren zu überprüfen und die Sicherheitskontrollen gegen potenzielle Spionageaktivitäten zu verstärken. Gleichzeitig verlangte Apple, Nvidia sowie andere US-Start‑ups von der Leitung, die IT-Investitionen der Wirtschaft weiter zu unterstützen, um Überraschungen der KI-Industrie zu verhindern.

Auswirkungen auf die Technologiebranche

Seit der Enthüllung der Affäre beobachten Investoren zweifellos die Aktienkurse von Nvidia und anderen Halbleiterfirmen, die typischerweise stark von großen Investitionen in Rechenzentren und Künstliche Intelligenz abhängen. Steigende Zinsen erhöhen die Kosten dieser Kredite und könnten langsameres Wachstum in der Branche bremsen. Zudem sind Investoren jetzt besorgt über die potenzielle Gefahr von Sicherheitsabschöpfungen, die den CEO-Schutz hinter unsetzen könnten.

Der aktuelle Kursverfall von Nvidia wird als Hinweis auf ein mögliches Abwärtspotential für die gesamte Chipindustrie betrachtet. Dabei bleibt die Frage offen, ob der CEO sich als fehlend erweist, was wiederum zu einer Neubewertung des Börsenwertes führen könnte. Die Behörden in Taiwan werden fortlaufend die Einwanderung schützen, während die US-Chinesischen Themen, wie die Spionagevorwürfe, weiter auf nationaler Ebene diskutiert werden."