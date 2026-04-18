Nüchterner Genuss liegt im Trend: Wiener Gastronom setzt auf Alkoholfreies

Immer mehr Gäste feiern und genießen ihre Auszeit mit alkoholfreien Getränken. Ein Wiener Wirt hat diesen Trend früh erkannt und sein Angebot radikal umgestellt – mit überraschendem Erfolg. "No Promille, no Problem" lautet das neue Motto, das den klassischen Rausch durch einen Geschmacksrausch ersetzt, ganz ohne Kater.

Ein bemerkenswerter Wandel vollzieht sich in der Gastronomie szene, bei dem der nüchterne Genuss immer mehr in den Fokus rückt. In einer Wiener Gaststätte feiert man das Leben mittlerweile bewusst ohne Alkohol, und das mit voller Absicht. Während in vielen anderen Lokalen noch der Aperol Spritz mit seinem charakteristischen Orangeton die Gläser verfärbt und zum Anstoßen einlädt, heißt es hier zunehmend: No Promille, no Problem.

Dieser Wandel spiegelt ein wachsendes Bedürfnis nach bewusstem Konsum und gesünderen Lebensstilen wider, das sich auch auf die Freizeitgestaltung auswirkt. Der Gastronom Daniel Aleksic zeigt sich selbst überrascht von der Dynamik dieses Trends. Er berichtet, dass sein Betrieb inzwischen mehr alkoholfreie Alternativen verkauft als klassisches Bier, Wein oder gar Limoncello. Der klassische Rausch, der einst untrennbar mit geselligem Beisammensein verbunden war, tritt für viele Gäste in den Hintergrund. An seine Stelle tritt der pure Geschmacksrausch, ein Genusserlebnis, das gänzlich ohne die unangenehmen Nachwirkungen eines Katers auskommt. Diese Entwicklung stellt traditionelle Vorstellungen von Geselligkeit und Genuss auf den Kopf und eröffnet neue Möglichkeiten für Gastronomen, ein breiteres Publikum anzusprechen. Was früher noch belächelt und als reiner "Kinderdrink" abgetan wurde, avanciert heute zum absoluten Renner auf der Getränkekarte. Der Wiener Wirt hat sein Sortiment konsequent umgestaltet und bietet mittlerweile fünf verschiedene alkoholfreie Biere an. Im direkten Vergleich dazu stehen "nur" vier Biere mit Alkohol zur Auswahl. Diese Entscheidung war keine spontane Reaktion, sondern das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung, um auf die sich verändernden Wünsche der Gäste einzugehen. Aleksic hat die Zeichen der Zeit erkannt und sein Angebot proaktiv umgekrempelt, mit dem klaren Ergebnis, dass die Auswahl an alkoholfreien Getränken nun die alkoholischen übertrifft. Darüber hinaus betont der Gastronom, dass sich Gäste früher oft ausgegrenzt fühlten, wenn sie bewusst auf Alkohol verzichten wollten. Die Auswahl war seinerzeit meist sehr bescheiden und bot wenig Inspirierendes. Mit dem Angebot von Drinks wie dem Limonzero, einer raffinierten alkoholfreien Variante des beliebten Aperol, sowie einer breiten Palette an alkoholfreien Weinen und Bieren, hat sich diese Situation schlagartig verbessert. Die Kunden sind laut Aleksic auch bereit, für eine passende und qualitativ hochwertige Auswahl zu zahlen, was die Attraktivität des Angebots unterstreicht. Dieser Ansatz zeigt, dass bewusste Entscheidungen bezüglich des Getränkeangebots zu wirtschaftlichem Erfolg führen können, indem sie ein inklusiveres und zeitgemäßes Erlebnis schaffen. Der unangefochtene Star auf der Getränkekarte bleibt jedoch der hauseigene "mozart&meisl"-Schaumwein. Die Frage, warum dieser weiterhin mit Alkohol angeboten wird, beantwortet der Gastro-Boss im Gespräch: "Wir haben uns bewusst für einen Frizzante entschieden." Seine Begründung ist nachvollziehbar: Im Vergleich zum Prosecco weist der Frizzante weniger Kohlensäure auf, was ihn süffiger macht und verhindert, dass man sich zu schnell betrunken fühlt. Aleksic beschreibt den Frizzante als einen idealen Aperitif, der den Gaumen belebt und auf die kulinarischen Genüsse vorbereitet, ohne zu belasten. Hinsichtlich der Zukunft von alkoholfreien Weinen als Kassenschlager zeigt sich Aleksic zurückhaltend. Er glaubt nicht daran, dass diese mittelfristig den Durchbruch schaffen werden, da sie geschmacklich seiner Einschätzung nach "leider noch nicht so berauschend sind und eher nach Wasser schmecken". Im Gegensatz dazu, so der Wirt, können bei alkoholfreien Aperol-Varianten oder Limoncello fruchtige Noten dem Drink eine angenehme und überzeugende Geschmacksdimension verleihen, die den Genusswert deutlich steigert. Diese differenzierte Betrachtung zeigt, dass der Erfolg alkoholfreier Alternativen stark vom jeweiligen Produkt und dessen geschmacklicher Ausgestaltung abhängt. Die Weiterentwicklung von Rezepturen und die Suche nach innovativen Geschmacksrichtungen werden entscheidend sein, um das volle Potenzial alkoholfreier Genussmittel auszuschöpfen und sie stärker im Mainstream zu etablieren





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