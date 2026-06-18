NS-Raubkunst: Gemälde der Familie Rosenthal wird restituiert

Das Gemälde Bildnis eines jungen Mannes wird an die Erben des jüdischen Kunsthändlers Jacques Rosenthal zurückgegeben. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sehen dies als wichtigen Schritt in der Aufarbeitung von NS-Enteignungen.

Das Gemälde Bildnis eines jungen Mannes soll an die Erben des jüdischen Antiquars und Kunsthändlers Jacques Rosenthal und seiner Frau Emma restituiert werden. Dies gaben die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen in München bekannt.

Die Rückgabe sei das Ergebnis intensiver Provenienzforschung und ein weiterer wichtiger Schritt in der Aufarbeitung nationalsozialistischer Enteignungen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten erhielt Rosenthal 1935 die Anweisung der Reichskulturkammer, sein Antiquariat innerhalb von vier Wochen zu schließen. Er entschied sich, das Unternehmen vor der erzwungenen Schließung zu verkaufen. Während einige Familienmitglieder ins Exil gingen, blieben Jacques und Emma Rosenthal in München und zogen nach dem Verkauf ihres Hauses in ein Hotel.

Ihr gesamtes Mobiliar wurde verkauft oder weit unter Wert veräußert. Das Amerling-Gemälde gaben die Rosenthals bei einem Kunsthändler in Kommission, von wo aus es durch ein Tauschgeschäft in die Münchner Pinakotheken gelangte. Emma Rosenthal erhielt dafür 350 Reichsmark, während das Bild damals mindestens das Siebenfache wert gewesen sein soll. Mit der Rückgabe des Kunstwerks würdigen der Freistaat Bayern und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen das Verfolgungsschicksal der Familie Rosenthal, sagte Anton Biebl, Leiter der Staatsgemäldesammlungen.

Auch mehr als acht Jahrzehnte nach der NS-Herrschaft bleibt die Aufarbeitung nationalsozialistischen Unrechts eine dauerhafte Verpflichtung, ergänzte Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU). Bayern stand wegen seiner Rückgabepolitik lange in der Kritik, insbesondere nachdem Missstände in den Staatsgemäldesammlungen durch Presseberichte bekannt wurden. Es ging dabei um den Umgang mit möglicher NS-Raubkunst - Werken, die jüdischen Eigentümern im Nationalsozialismus weggenommen oder unter Zwang abgepresst wurden. Die Prüfung solcher Verdachtsfälle wurde als intransparent und schleppend kritisiert, sogar von Vertuschung war damals die Rede.

Der langjährige Generaldirektor der Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz, musste im Zuge der Debatte gehen, sein Nachfolger ist seitdem der Jurist Biebl





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