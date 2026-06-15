Nova Rock Festival 2024: Vier Tage Musik, Abschied und neue Energie mit über 215.000 Besuchern

Das Nova Rock Festival 2024 ist nach vier Tagen mit Auftritten von internationalen Größen wie Bring Me The Horizon, Papa Roach, P.O.D. und Three Days Grace zu Ende gegangen. Rund 215.000 Fans erlebten ein intensives Wochenende bei frühlinghaftem Wetter. Neben musikalischen Highlights gab es auch bewegende Comebacks und persönliche Geschichten der Künstler. Für 2027 wurden bereits die Ärzte und Motionless In White als Headliner bestätigt.

Das Nova Rock Festival , eines der größten Musik ereignisse Österreich s, fand nach vier intensiven Tagen mit rund 215.000 Besuchern seinen Abschluss. Bei angenehmen Frühlingstemperaturen und etwas Wind gaben namhafte Bands wie Bring Me The Horizon und Papa Roach ein furioses Finale.

Für die nächste Ausgabe im Jahr 2027 wurden bereits erste Hochkaräter angekündigt: Die Ärzte und Motionless In White. Nach dem Festivalende beginnt für viele Besucher nun diephase des Entstaubens und der Rückkehr in den Alltag. Der letzte Festivaltag ist traditionell etwas ruhiger, das Gelände wird bereits teilweise zurückgebaut. Während auf einer Seite des Areals noch internationale Acts auftreten, wird auf der anderen bereits der Rasen eingesät, um die Fläche zu renaturieren.

Ein besonderer Programmpunkt des Tages war das Wiener Duo Voilá, das mit einer genreübergreifenden Mischung aus hartem Metal, Pop und AlternativeSounds überzeugte und für Dezember eine Show im Wiener Flex mit Zirkus- und Zaubereielementen ankündigte. Die kalifornische Nu-Metal-Band P.O. D., die als wichtige Zeitzeugen der Millenniumswelle gilt, heizte dem Publikum ordentlich ein. Mit ihren Evergreens "Alive" und "Youth Of The Nation" sowie dem kultigen Album "Satellite" begeisterten sie die immer größer werdende Menge vor der Bühne.

Frontmann Sonny Sandoval zeigte sich in bester Laune, suchte den Fan-Kontakt und lieferte eine energiegeladene Show ab. Die ebenfalls aus Kalifornien stammenden Hollywood Undead konnten nicht ganz mithalten. Die Band, die einst auf den Pannonia Fields wegen eines Stromausfalls akustisch spielen musste, lebt von prall gefüllten Reimen und harten Riffs. Im Gespräch mit der "Krone" gab Mitglied Johnny 3 Tears Einblicke in interne Veränderungen: "Wir haben das Management und unsere Bookingagentur gefeuert, dann wieder zurückgeholt.

Kurz gesagt, wir mussten ein paar Steine verschieben, aber jetzt passt es wieder.

"Die Band hat ihre Motivation neu entfacht und setzt anders als noch zu Jahresbeginn angekündigt nicht mehr auf einzelne Single-Veröffentlichungen, sondern auf ein komplett neues Album mit noch unveröffentlichten Songs. Charlie Scene erinnerte sich an die frühen Tage: "Wir gingen damals bei MySpace viral und waren die weltweit erste Band, die aufgrund eines Viral-Hits auf einer Social-Media-Plattform von einem Majorlabel unter Vertrag genommen wurde. Heute ist das Standard, und man kommt ohne Internet-Erfolg kaum noch weiter.

" Hollywood Undead sind mit ihrem Publikum gealtert, ziehen aber durch ihre jugendliche, herzhafte Art nach wie vor junge Fans an. Ein besonderes Highlight war die Slay Squad auf der Red Bull Stage. Das sechsköpfige Kollektiv aus Kalifornien überzeugte mit einer politisch geladenen Mischung aus treibendem Hardcore und aggressivem Rap. Die Band ließ sich schon früh die österreichische Flagge umhängen und lieferte trotz eher dünner Besetzung einen energiegeladenen Gig.

Man kann nur hoffen, dass sie bald wieder in einem Club zu sehen sein werden. Auf der Blue Stage dominierten derweil die Stromgitarren. Die kanadische Rockband Three Days Grace sorgte für besondere Aufmerksamkeit, kehrte Frontmann Adam Gontier doch nach elf Jahren Abwesenheit zurück zu der Band. Seine Drogen- und Alkoholprobleme scheinen überwunden, und das Comeback-Album "Alienation" wurde von den Fans begeistert aufgenommen.

Gontier erklärte im Interview: "Es gab Probleme, aber die sind durch. Ich freue mich, dass unsere Fans so loyal sind und sich über meine Rückkehr freuen. Es war damals für alle Parteien richtig, getrennte Wege zu gehen, und so passt es jetzt wieder.

" Die zahlreichen Fans sangen bei Klassikern wie "Animal I Have Become", "So Called Life" oder "Never Too Late" begeistert mit. Kurz darauf wurde es noch härter, als die britischen Metalcore-TopSeller Architects die Bühne betraten





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