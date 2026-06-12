Nova Rock 2026: Kälte, Newcomer und Mittelalter-Humor zum Festivalstart

Das Nova Rock Festival begann 2026 mit kühlen Temperaturen, aber herausragender Stimmung. Während Headliner wie Volbeat am späten Abend auftraten, überraschten Newcomer-Bands wie Mittel Alta mit ihrem rasanten Aufstieg und mittelalterlich inspiriertem Humor. Trotz erst neun Konzerten sorgten sie bereits für eine ausgelassene Partymeile. Dartagnan, Lemo und Ankor vervollständigten den vielfältigen ersten Tag.

Das Nova Rock Festival startete mit ungewöhnlich kalten Temperaturen von nur 10 Grad zum Auftakt, als Volbeat als Headliner die Bühne betrat, doch die Hartgesottenen ließen sich nicht beirren.

Nach den Aufbautagen mit Platzregen und Windböen präsentierte sich das Gelände bei fast perfektem Wetter mit knapp 21 Grad, Sonne und nur einzelnen Pfützen. Bereits am Donnerstag sorgten Newcomer wie Shmiffy und Ego Kill Talent für Stimmung, und das deutsche Phänomen Mittel Alta zog trotz ihres späten Buchungsdatens als Ersatzband bereits um 15 Uhr eine große Menge vor die Bühne.

Die beiden Musiker Tommy und Rudi, die sich als Sir Gernhardt Reinlunzen und Sir Schwanzelot präsentieren, kommen aus dem Grenzbereich Bayern/Baden-Württemberg und haben sich nach lokalen Black-Metal-Projekten seit drei Jahren dem Mittelalterthema mit humorvollen Songs wie Ficket Euch oder Traubenstampfen verschrieben. Trotz ihres rasanten Aufstiegs - mittlerweile gibt es Merchandise, Kooperationen und rund 80 Songskizzen für ein Debütalbum im Frühjahr 2027 - bleiben sie locker und unbeschwert, wie sie im Interview betonten.

Ihre bissig-pubertäre Art, kombiniert mit klaren Anti-Sexismus-Ansagen und Einflüssen von K.I. Z., trifft den Zeitgeist und begeistert die Fans, die das Festivalgelände schon früh in eine Partymeile verwandelten. Nach Mittel Alta führten Dartagnan mit ähnlicher Themenausrichtung, aber weniger Brachialhumor das Programm fort, während Lemo auf der Red Stage zum Tanzen einlud und auf der Red Bull Stage die katalanische Band Ankor mit elektronisch angehauchtem Metalcore und Anime-Themen neue Klänge bot.

Insgesamt bot der erste Tag eine gelungene Mischung aus etablierten und überraschenden Newcomern bei wiedergutmachendem Wetter nach den widrigen Aufbaubedingungen





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