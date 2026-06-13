Nova Rock 2024: Bad Nerves, Kanonenfieber, Sepultura und punkige Höhepunkte begeistern am dritten Tag

Ein Bericht vom dritten Festivaltag des Nova Rock 2024: Die britischen Rock'n'Roll-Rebellen Bad Nerves liefern einen energiegeladenen Auftritt, das deutsche Kollektiv Kanonenfieber polarisiert mit konzeptionellem Kriegs-Theater, Sepultura verabschiedet sich mit gemischten Gefühlen und The Rasmus, All Time Low sowie A Day To Remember sorgen für einen starken punkigen Abschluss.

Das Nova Rock Festival präsentiert auch am dritten Tag ein abwechslungsreiches und energiegeladenes Line-Up. Den frühen Nachmittag übernehmen die britischen Rock'n'Roll-Rebellen Bad Nerves , die mit ihrem Hochgeschwindigkeits-Sound und coolen Sprüchen das müde Publikum wachrütteln.

Die Band aus Essex, die bereits Fans wie Billie Joe Armstrong oder Justin Hawkins vorweisen kann, erinnert in ihren Songs an Größen wie die Ramones, The Strokes oder The Hives und zeigt dabei viel Respekt vor ihren Vorbildern. Bei den brütend heißen Sommertemperaturen sorgen sie für den idealen Schwung in den Tag und liefern ein wahrhaftiges Rock'n'Roll-Feuerwerk ab. Ein markanter Kontrast folgt auf der Blue Stage mit dem deutschen Ersten-Weltkriegskollektiv Kanonenfieber, das seine Nova-Rock-Premiere feiert.

Die knapp 45-minütige Show löst gemischte Reaktionen aus. Während sich die Fans, die der Band in den letzten Jahren zugewandt sind, auch bei strahlendem Sonnenschein feiern, stehen andere staunend vor dem auf die Bühne gebrachten Kriegs-U-Boot und den kantigen Uniformen. Die Band spielt melodischen Death Metal mit Titeln wie "Menschenmühle" oder "Panzerhenker" - thematisch gewagt und nicht jedermanns Geschmack. Klanglich bleibt die Show hinter den Erwartungen zurück, etwa im Vergleich zu Amon Amarth.

Doch der Hype um solche spektakulären und provokativen Konzepte zeigt sich als ungebrochen. Die Bühnenpräsenz ist dennoch beeindruckend und erinnert an eine unerbittliche Feuerwalze. Die Frage, ob das noch Kunst ist oder bereits übers Ziel hinausschießt, bleibt subjektiv. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Sepultura.

Die brasilianische Thrash-Metal-Legende befindet sich auf ihrer abschließenden Tournee und bestreitet ihr letztes Österreich-Konzert. Allerdings überzeugt das relativ kurze Set nicht vollends: Statt der absoluten Klassiker bis zum Ausstieg von Max Cavalera 1996 setzt die Band auf weniger bekannte Stücke wie "Beyond The Dream". Auch gesanglich bleibt der Auftritt etwas hinter den Möglichkeiten zurück. Dabei hätte es angesichts der langen Geschichte der Band - ihr erstes Europa-Konzert fand 1989 in Wien statt - einen runderen Abschluss geben können.

Dafür entschädigen The Rasmus aus Finnland mit einer souveränen Show, die sowohl alte als auch neue Fans begeistert und dem Frontmann Lauri Ylönen einen zweiten Frühling beschert. Den Abend leiten dann Punk-Bands ein. All Time Low offerieren routinierten Fun-Punk, der zwar keine progressive Entwicklung zeigt, aber durch Authentizität und Herzhaftigkeit überzeugt. Deutlich massentauglicher und energetischer präsentiert sich A Day To Remember.

Die von Millencolin inspirierte Truppe um Frontmann Jeremy McKinnon überzeugt mit einer sympathischen Ausstrahlung und einer perfekten Bühnenchemie. Hits wie "The Downfall Of Us All", "Right Back At It Again" oder "Have Faith In Me" sorgen für Bewegung vor der Bühne, unterstützt von Feuereffekten. A Day To Remember verbinden Punk mit viel Rock und besitzen einen eigenständigen Sound, der sowohl Live als auch auf Platte besticht.

Mit den steigenden Temperaturen im Tagesverlauf wuchs auch die Stimmung auf den Pannonia Fields und fand ihren Ausdruck auch in zahlreichen Stagedivern





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