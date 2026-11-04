Nottingham Forest: Glasner hält Krisensitzung nach Niederlage gegen Brentford

Der neue Trainer Oliver Glasner führt nach einer 0:2-Misserfolgssaison eine Krisensitzung mit seinem Team durch und betont seine Bindung zum Verein. Forest steht kurz vor dem Abstieg.

Der 52‑jährige österreichische Trainer Oliver Glasner zog nach der 0:2‑Niederlage gegen den FC Brentford im vergangenen Samstag die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. Um die Stimmung im Team zu klären, führte er unmittelbar danach eine Krisensitzung mit den Spielern durch, bei der er seine Zukunftsperspektive erklärte und das Vertrauensniveau festigte.

Detailblick auf die Krisensitzung

Glasner betonte bei der Sitzung, dass er als Angestellter dem Klub gehöre und die Mannschaft über seine Befindlichkeit informierte: Er müsse einschätzen, ob die Vereinsführung ihn für das Richtige hält. Gleichzeitig klärte er, dass er nicht erwartet, dass seine Rolle spontan geändert werde, und stellte dem Team die Fragen zum Vertrauen.

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Die Spieler reagierten positiv und äußerten ihre volle Unterstützung für den Trainer. Die Mannschaft versicherte ihm das Vertrauen und garantierte ihm Rückendeckung, während die Sitzung einen emotionalen Schub versprach.

Positionen der Schlüsselakteure

Glasner verkündete bei einer Pressekonferenz, dass er ein Angestellter sei und die Vereinsführung ihm jederzeit signalisieren könne, falls er nicht mehr der richtige Mitarbeiter sei. Er jedoch betonte, dass er nicht davon ausgehe, dass sich dies ändern würde, und betrachtete die Situation als statisch.

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In den Augen der Spieler ging Glasners Botschaft vor allem als Aufruf zur Einheit und zur erneuten Stabilisierung der Mannschaft über. Die Transparentmachung seiner Gedanken sollte dazu dienen, die Drucklast von der Spielerseite zu nehmen und den Fokus neu zu setzen.

Auswirkungen auf den Abstiegskampf

Nottingham Forest steht aktuell auf dem 19. Platz der Premier League und befindet sich damit mitten im Abstiegskampf. Der Verlust gegen Brentford stärkt die Befürchtungen für den Rest der Saison.

Die Krisensitzung könnte allerdings einen Wendepunkt darstellen. Indem Glasner das Vertrauen der Mannschaft klärt und die Kommunikationswege öffnet, besteht die Chance, dass sich die Form im direkten Stadion verändert und der Klub Chancen auf die Sicherheit in der Liga gewinnt.

Was folgt für das Team?

Die kommenden Spiele werden entscheidend für die Zukunft von Glasner und des Clubs. Eine stabile Teamdynamik, die nun durch die Sitzung gestärkt sein soll, wird ausgelöst, um die verbleibenden sechs Spieltage mit erhöhter Einheit anzugehen.

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Der Klub wird die Ergebnisse der nächsten Termine beobachten, um anschließend weitere taktische Änderungen vorzunehmen. Die Entscheidung der Vereinsführung, ob Glasner im Endrundenverhältnis bleibt, wird davon abhängen, wie sich die Maßnahmen in den nächsten Begegnungen auswirken.