Notstandshilfe-Sperre: VwGH gibt AMS im Streit um Küchenjob recht

Der VwGH hob ein Urteil zur Notstandshilfe zugunsten einer Frau auf, die einen Küchenjob aus Glaubensgründen ablehnte. Das Bundesverwaltungsgericht muss neu entscheiden.

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) in Wien hat ein Urteil zur Notstandshilfe aufgehoben, das einer arbeitslosen Frau zugutegekommen war. Die Frau hatte sich geweigert, sich auf eine vom Arbeitsmarktservice (AMS) Wels vermittelte Stelle als Küchenhilfe bei einer Fast-Food-Kette zu bewerben. Das AMS strich ihr daraufhin 42 Tage lang die Notstandshilfe.

Die Betroffene ist zum Islam konvertiert und begründete ihre Ablehnung mit ihrem Glauben. Nach ihrer Darstellung dürfe sie aus religiösen Gründen keinen Kontakt mit Schweinefleisch und nicht halal geschlachtetem Fleisch haben. Der VwGH entschied nun zugunsten des AMS.

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Wie es zur Sperre der Notstandshilfe kam

Das AMS verhängte die Sperre am 12. November 2024 und rechnete sie ab dem 7. November 2024. Die Frau bezog seit Juli 2024 Notstandshilfe und ist ausgebildete Gastronomiefachfrau. Bereits zuvor hatte sie dem AMS mitgeteilt, dass sie nicht mehr in ihrem erlernten Beruf arbeiten wolle, religiöse Gründe nannte sie damals nicht.

Ende Oktober 2024 bot das AMS Wels der Frau eine Stelle als Küchenhilfe bei einer Schnellrestaurantkette an. Gesucht wurden Beschäftigte für 30 bis 40 Wochenstunden. Zu den Aufgaben zählten die Zubereitung verschiedener Produkte, die Reinigung der Küche und die Müllentsorgung, Berufserfahrung war nicht zwingend erforderlich.

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Die Frau bewarb sich nicht. Zunächst gab sie an, das Stellenangebot übersehen zu haben. Im weiteren Verfahren berief sie sich auf ihre Religion, auch auf die Verbote im Handel und im Kontakt mit Fleischprodukten.

Streit um Religionsfreiheit und Zumutbarkeit

Das Bundesverwaltungsgericht gab der Frau zunächst recht und hob die Entscheidung des AMS auf. Nach Ansicht der Richter muss bei der Zumutbarkeit einer Beschäftigung auch die Religionsfreiheit berücksichtigt werden. Das angebotene Arbeitsverhältnis sei deshalb nicht zumutbar gewesen.

Das AMS hielt dagegen, die Frau hätte zumindest im Vorstellungsgespräch klären müssen, ob sie ausschließlich Tätigkeiten ohne Fleischkontakt übernehmen könne. Strittig war zudem die Frage, ob das Berühren von Schweinefleisch im Islam tatsächlich verboten ist. Das AMS hatte sich bei dieser Einschätzung laut Gericht ausschließlich auf eine KI-Recherche gestützt.

Das Bundesverwaltungsgericht bewertete diese KI-Recherche als unzuverlässig. Es verwies auf eine eigene Google-Suche, die zu einem gegenteiligen Ergebnis geführt habe. Das AMS akzeptierte die Entscheidung nicht und legte Revision beim Verwaltungsgerichtshof ein.

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Warum der VwGH die Revision des AMS annahm

Der VwGH gab der Revision des AMS recht, wie die Presse berichtete. Die Höchstrichter stellten klar, dass die Frau das Stellenangebot nicht einfach ignorieren durfte. Nicht ausgeschlossen gewesen sei, dass sie in dem Restaurant auch ohne Kontakt mit Schweinefleisch hätte arbeiten können.

Nach Ansicht des VwGH wäre es die Pflicht der Frau gewesen, sich zu bewerben und im Bewerbungsverfahren die konkreten Tätigkeiten zu erfragen. Bereits das Unterlassen der Bewerbung wertete der Gerichtshof als Vereitelung einer möglichen Beschäftigung. Damit folgte das Gericht der Linie des AMS.

Der VwGH musste nicht entscheiden, ob das Berühren von Schweinefleisch tatsächlich gegen die religiösen Überzeugungen der Frau verstößt. Entscheidend war nach Angaben des Gerichts, dass die Frau nicht geklärt hatte, ob überhaupt ein Kontakt mit den betreffenden Lebensmitteln notwendig gewesen wäre. Das Bundesverwaltungsgericht muss den Fall daher erneut prüfen.