Notstand auf Kanarischen Inseln: 1500 Migranten treffen auf El Hierro ein

Spanien ruft Notstand aus, da über 1500 Migranten an einem Tag auf den Kanaren ankommen. El Hierro ist überlastet, Hilfszusagen müssen sofort umgesetzt werden.

Die spanische Regierung hat auf den Kanarischen Inseln den migrationspolitischen Notstand ausgerufen. Diese Maßnahme folgte auf einen historischen Anstieg der Neuankünfte, bei dem am vergangenen Wochenende mehr als 1.500 Migranten an einem einzigen Tag die Inselgruppe erreichten. Die zuständige spanische Regierung in Madrid reagierte damit auf die extreme Überlastung der lokalen Infrastruktur, die durch den anhaltenden Zustrom vor allem auf der kleinen Insel El Hierro entstanden war.

Historische Anzahlen an einem Tag registriert

Wie der staatliche spanische Fernsehsender RTVE unter Berufung auf den Seenotrettungsdienst meldete, wurde am vergangenen Samstag eine neue Tageshöchstzahl erreicht. Der Großteil der rund 1.500 Neuankömmlinge landete auf der Insel El Hierro. Dort trafen allein am Samstag 13 Boote mit Migranten ein. Am darauffolgenden Sonntag erreichten mindestens vier weitere Boote die Insel, wobei die genaue Zahl der Insassen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig klar war. Je ein zusätzliches Boot setzte den Weg nach Gran Canaria und Teneriffa fort. Unter den neu angekommenen Personen befanden sich am Samstag mindestens 120 Minderjährige.

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Überlastung auf der kleinen Insel El Hierro

Die Situation auf El Hierro ist besonders kritisch, da die Insel selbst nur knapp 12.000 Einwohner hat. Seit Monatsanfang hatte El Hierro bereits mehr als 9.000 Migranten in 91 Booten empfangen. Die Kanarenroute gilt als einer der gefährlichsten Migrationswege nach Europa. Der spanischen Hilfsorganisation Caminando Fronteras zufolge kamen in den ersten fünf Monaten dieses Jahres mindestens 635 Menschen bei dem Versuch ums Leben, die Inselgruppe zu erreichen, die rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas liegt.

Perspektiven und Forderungen der lokalen Führung

Fernando Clavijo, der Präsident der Kanarischen Inseln, forderte am Sonntag eine sofortige Umsetzung der mit der Zentralregierung in Madrid vereinbarten Hilfszusagen. Dazu zählen zusätzliche Unterbringungsplätze, eine verbesserte medizinische Versorgung sowie schnellere Verlegungen von Migranten auf andere Inseln und das spanische Festland. Gleichzeitig reiste der Minister für Territorialpolitik, Ángel Víctor Torres, nach El Hierro, um sich ein eigenes Bild von der Lage vor Ort zu machen und die aktuellen Bedürfnisse zu assessingieren.

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Historischer Vergleich und demografische Hintergründe

RTVE sprach in diesem Zusammenhang von einem "traurigen Rekord". Die bisherige Tageshöchstzahl der auf den Kanaren geretteten Menschen lag bei 1.461 und wurde am 7. November 2020 verzeichnet. Damals konzentrierten sich die Ankünfte schwerpunktmäßig auf Gran Canaria. Insgesamt verzeichnen die Kanarischen Inseln unter allen spanischen Regionen die meisten Ankünfte von Migranten. Zahlen des spanischen Innenministeriums zeigen jedoch, dass die Zahl der Ankünfte zwischen Jänner und Ende Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut fünf Prozent auf 13.327 zurückgegangen war.

Herkunftsländer und Dauer der Überfahrt

Die Migranten stammen vor allem aus den Ländern Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Spanische Medien führen den starken Anstieg der vergangenen Wochen auf die Verschärfung der sozialen und wirtschaftlichen Krise im Senegal zurück. Die Überfahrt über den Atlantik kann, wenn alles reibungslos verläuft, bis zu einer Woche dauern. Die aktuelle Lage zeigt deutlich die Spannung zwischen den humanitären Herausforderungen und der begrenzten Aufnahmekapazität der betroffenen Inselregionen.