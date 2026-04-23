Notrutsche ausgelöst: Schubhäftling verursacht Chaos an Bord der AUA in Berlin

Ein Schubhäftling löste während einer Flugvorbereitung in Berlin durch sein Verhalten die Notrutsche eines Austrian Airlines Fluges nach Wien aus. Alle Passagiere mussten aussteigen, der Flug hatte zweieinhalb Stunden Verspätung. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen bei Abschiebungen.

Am Berliner Flughafen kam es am Donnerstag zu einem ungewöhnlichen Vorfall an Bord eines Austrian Airlines Fluges nach Wien. Ein Schubhäftling, der abgeschoben werden sollte, geriet im hinteren Bereich des Flugzeugs in einen Zustand erhöhter Aggression und begann zu randalieren.

Die ihn begleitenden Polizeibeamten versuchten, den Mann zu beruhigen und aus dem Flugzeug zu geleiten. Während dieses Versuchs kam es zu einem Gerangel, das unbeabsichtigt zur Auslösung der Notrutsche an der Vordertür des Airbus A320 führte. Die Aktivierung der Notrutsche hatte zur Folge, dass alle Passagiere das Flugzeug verlassen mussten. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Der ursprünglich für den frühen Morgen geplante Flug von Berlin nach Wien musste daraufhin verzögert werden. Eine Sprecherin von Austrian Airlines bestätigte den Vorfall gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und erklärte, dass der Passagier sich lautstark bemerkbar gemacht habe, was die Entscheidung begründete, ihn aus dem Flugzeug zu entfernen. Die unbeabsichtigte Auslösung der Notrutsche bedauerte sie jedoch. Die Fluginformationssysteme des BER zeigten zunächst einen geplanten Start um 7:00 Uhr, doch die Situation führte zu einer erheblichen Verschiebung des Zeitplans.

Im Laufe des Vormittags konnten die Passagiere schrittweise wieder an Bord, allerdings mit einer deutlichen Reduzierung der Gesamtzahl. Um die Sicherheit zu gewährleisten und den Flug dennoch durchführen zu können, mussten rund ein Drittel der Passagiere aussteigen, was die Anzahl der Fluggäste von ursprünglich 161 auf 110 reduzierte. Diese Maßnahme war eine direkte Folge der Sicherheitsvorschriften, da die Vordertür des Flugzeugs nach der Auslösung der Notrutsche nicht mehr für Evakuierungszwecke genutzt werden konnte.

Die Austrian Airlines plant, die beschädigte Notrutsche in Wien austauschen zu lassen. Der Flug konnte schließlich mit einer Verspätung von zweieinhalb Stunden in Wien landen. Der Vorfall wirft zudem ein Schlaglicht auf die Herausforderungen bei Abschiebungen. Laut einer Antwort der deutschen Regierung auf eine parlamentarische Anfrage wurden im vergangenen Jahr 1.593 Abschiebungen mit Beteiligung der Bundespolizei abgebrochen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig und reichen von medizinischen Notfällen und Widerstandshandlungen bis hin zu Personalmangel und fehlenden Dokumenten. Auch Versuche der Selbstverletzung oder die Weigerung der deutschen Polizei, die Übernahme zu gewährleisten, spielten eine Rolle. Insgesamt wurden im Jahr 2023 22.787 Menschen aus Deutschland abgeschoben, wobei der Großteil der Abschiebungen (19.987) per Flugzeug durchgeführt wurde. Der aktuelle Vorfall unterstreicht die Komplexität und die potenziellen Risiken, die mit Abschiebungen verbunden sind und die Notwendigkeit, Sicherheitsvorkehrungen und alternative Strategien zu prüfen





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