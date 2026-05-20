Norwegischer Ski-Talent Hans Grahl-Madsen wechselt von HEAD zu Van Deer

Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer-Red Bull Sports hat sich erneut mit einem norwegischen Talent geört. Hans Grahl-Madsen wechselt von HEAD zu Van Deer und wird ab der Saison 2026/27 für Hirschers Marke an den Start gehen. Der 22-Jhrige gilt als eines der grüssigsten norwegischen Talente im Technikbereich und machte im vergangenen Winter stark auf sich aufmerksam.

Marcel Hirschers Ski-Marke Van Deer -Red Bull Sport s verstärkt sich erneut mit einem norwegischen Talent! Nach dem Abschied von Henrik Kristoffersen holt das Salzburger Team nun Hans Grahl-Madsen an Bord.

Der 22-Jährige wechselt von HEAD zu Van Deer und wird ab der Saison 2026/27 für Hirschers Marke an den Start gehen. Dort trifft der Technikspezialist künftig auch auf seinen Landsmann Timon Haugan. Zuletzt hatte Van Deer bereits mehrere prominente Neuzugnge vorgestellt, darunter Paula Moltzan, Andrej Drukarov und Tormis Laine. Grahl-Madsen gilt als eines der grüssigsten norwegischen Talente im Technikbereich und machte vor allem im vergangenen Winter stark auf sich aufmerksam.

Im Europacup feierte er vier Siege jeweils zwei im Slalom und Riesentorlauf und belegte Rang zwei in der Gesamtwertung. Auch im Weltcup gelang dem Norweger der Durchbruch. In Val d’Isere fuhr Grahl-Madsen mit Platz sechs im Slalom erstmals in die erweiterte Weltspitze. Seine ersten großen Erfolge feierte der 22-Jhrige bereits bei den Junioren-Weltmeisterschaften. 2023 holte er in St. Anton Bronze mit dem norwegischen Team, ein Jahr später folgten Gold im Team-Bewerb und Bronze im Slalom bei der Junioren-WM in Haute-Savoie.

Im März 2025 gelang ihm endlich der erste Europacup-Sieg, ehe er sich am Saisonende gemeinsam mit Timon Haugan zum norwegischen Slalom-Meister krünnte. Mit dem Wechsel zu Van Deer soll Grahl-Madsen nun den naechsten Schritt machen und sich definitivamente im Weltcup etablieren





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