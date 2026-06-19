Norwegische Royals reisen zur WM, während Kronprinzessin Mette-Marit sich erholt

Das norwegische Königshaus plant eine Reise zur Fußball-WM, während Kronprinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungentransplantation genesen muss. Kronprinz Haakon kehrt schrittweise zu seinen Pflichten zurück, derweil Marius Borg Høiby verurteilt wurde.

Der norwegische Königshaus -Kalender zeigt für Anfang kommender Woche eine Reise der beiden Royals zur Fußball-Weltmeisterschaft an. Gemeinsam werden sie am Dienstag das Gruppenspiel zwischen Norwegen und Senegal im MetLife Stadium in New York/New Jersey besuchen.

Für Mittwoch ist zudem ein Besuch einer Fußballschule in Brooklyn vorgesehen. Ingrid Alexandra hatte zuvor nach Australien zurückkehrt, wo ihre Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, sich einer Lungentransplantation unterzogen hatte. Zusammen mit ihrem Bruder war sie zuletzt bei einem Spiel der norwegischen Frauen-Nationalmannschaft in Oslo anwesend gewesen. Die Kronprinzessin litt an Lungenfibrose und erhielt nach nur zwei Wochen auf der Warteliste eine Spenderlunge.

Während die jüngeren Mitglieder der königlichen Familie ins Ausland reisen, nimmt auch Kronprinz Haakon (52) schrittweise seine offiziellen Pflichten wieder auf. Nach Angaben des offiziellen Terminkalenders nahm er am Freitag gemeinsam mit Königin Sonja (89) an einer Kabinettssitzung teil; bereits am Montag steht die nächste Sitzung auf seinem Programm. Kronprinzessin Mette-Marit verbleibt derweil zur Genesung im Rikshospitalet in Oslo. Norwegischen Medienberichten zufolge empfing sie in den letzten Tagen Besuch von Königin Sonja, ihrem Ehemann Haakon sowie ihren Kindern.

Zudem soll auch Marius Borg Høiby (29), der aus einer früheren Beziehung der Kronprinzessin stammt, sie besucht haben. Medien zufolge erfolgte der Besuch unter Polizeibegleitung. Høiby war erst am Montag unter anderem wegen zweifacher Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden





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