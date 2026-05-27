Norwegische Königin Sonja ins Krankenhaus eingeliefert

Die norwegische Königin Sonja ist wegen Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 89-jährige Königin wird für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die norwegische Königin Sonja ist wegen Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Königshaus teilte mit, dass die 89-jährige Königin für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Dies ist nicht der erste gesundheitliche Vorfall der Königin, bereits im Januar 2025 war sie wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Krankenhaus gekommen und hatte einen Herzschrittmacher eingesetzt. Der König, König Harald V., hat ebenfalls gesundheitliche Probleme und wurde bereits am Herzen operiert. Die norwegischen Royals machen sich große Sorgen um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.

Die Königin hatte bereits vor einigen Tagen wegen Vorhofflimmern Termine absagen müssen und hatte eine geplante Reise in vier westnorwegische Kommunen mit ihrem Mann abgesagt. Es war zunächst geplant, dass die Königin sich zu Hause ausruhen würde, aber jetzt wird sie ins Krankenhaus eingeliefert





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