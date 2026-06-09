Die norwegische Nationalelf qualifiziert sich erstmals seit 28 Jahren für eine Weltmeisterschaft und setzt dabei ein ikonisches Zeichen. Mit einem aufwändig inszenierten Mannschaftsfoto in Wikingerkostümen feiert das Team die Teilnahme und verbindet dabei historische Tradition mit modernem Teamgeist.

Die norwegische Fußball nationalmannschaft hat sich nach 28 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert und feiert dieses historische Ereignis mit einer ganz besonderen Geste: einem offiziellen Mannschaftsfoto in Wikinger kostümen.

Das Bild, das bereits jetzt als ikonisch gilt, zeigt das gesamte Team in einer malerischen Fjordbucht in Oslo, wie es vor nachgebauten historischen Langbooten posiert. Bis auf denDue zu seiner Teilnahme am Champions League Finale fehlte Martin Ødegaard bei dem Shooting, wurde aber im Nachhinein digitally in das Bild eingefügt. Die Idee zu dem außergewöhnlichen Foto entstand bereits 2023 und wurde über mehrere Monate hinweg von Fotograf David Yarrow und dem Verband geplant.

Um eine möglichst authentische Atmosphäre zu schaffen, wurden die Kostüme von verschiedenen Theateragenturen in Oslo ausgeliehen und sogar ein historisch korrekter Holzsteg in der Bucht errichtet. Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, betonte: "Wir haben früh festgestellt, dass uns die Geschichte der Wikinger ohnehin begleiten wird. Deswegen haben wir uns entschieden, sie anzunehmen und mit dem auszufüllen, was uns wirklich ausmacht. Für uns geht es nicht nur um das Visuelle, sondern auch um Werte: Gemeinschaft, Teamgeist und füreinander einstehen.

" So verbindet das Foto die langjährige kulturelle Heritage Norwegens mit den heutigen Werten des Teams und wird damit zu einem starken symbolischen Auftritt vor der Weltmeisterschaft in Nordamerika





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norwegen Fußball Weltmeisterschaft WM-Qualifikation Wikinger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mit Sportwagen gegen Mauer gekrachtZu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagvormittag in Eichenberg. Der 30-jährige Lenker eines Sportwagens wurde dabei leicht verletzt, nachdem er in ...

Read more »

Wanderer (47) half Ziege: stürzte dabei selbst abEin 47-Jähriger und eine 40-Jährige waren am Sonntagvormittag im Kärntner Bezirk Völkermarkt am Berg unterwegs. Und als der 47-Jährige einer Ziege ...

Read more »

Jordanien vor WM-Debüt: Historische Chance für das Team der TapferenJordanien trifft als krasser Außenseiter auf Österreich zum WM-Auftakt. Das Team, historisch mit dem Unabhängigkeitsorden geehrt, will mit Spielern wie Al-Tamari und Olwan die Überraschung schaffen, nachdem es in der Qualifikation und bei der Asienmeisterschaft 2024 überzeugte.

Read more »

Norwegische Justiz ordnet Freilassung von Marius Borg Høiby anDie norwegische Justiz hat die Freilassung von Marius Borg Høiby angeordnet, da der Gesundheitszustand seiner Mutter, der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, sich verschlechtert hat. Trotz schwerer Vergewaltigungsvorwürfen darf Høiby auf eine baldige Freilassung hoffen, da das Gericht die außergewöhnliche familiäre Situation überwogen hat.

Read more »