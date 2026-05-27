Norwegian Crown Prince Haakon Speaks Out on Princess Mette-Marit's Health: 'She Is Very Sick' and Worries About Her Health

Norwegian Crown Prince Haakon has spoken publicly about his wife, Princess Mette-Marit, who is suffering from a serious illness. He revealed that her health has deteriorated in recent times and expressed his concerns for her well-being. Haakon also praised the support of their children and the family's unity during this challenging period.

Gesundheitszustand der an Lungenfibrose erkrankten Prinzessin Mette-Marit (52) verschlechtert habe und eine Lungentransplantation im Raum steht. Anfang April sorgte die Kronprinzessin für, als sie sich erstmals mit einem Sauerstoffgerät zeigte.

Auch am Nationalfeiertag am 17. Mai war sie auf das mobile Gerät angewiesen. Nun äußerte sich ihr Ehemann öffentlich zum Zustand seiner Frau. Am Dienstagnachmittag nahm Prinz Haakon (52) an der Verleihung des Abel-Preises in der Aula der Universität Oslo teil.

Obwohl er gut gelaunt ankam, zeigte er sich vor der Presse mit ernser Miene. Laut der Zeitschrift Se og Hør sprach er unverblümt über die gesundheitliche Lage der Kronprinzessin.

„Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich finde, dass es ihr in letzter Zeit deutlich schlechter gegangen ist“, sagt der norwegische Thronfolger, bevor er betont: „Deshalb mache ich mir Sorgen um ihre Gesundheit. “Mette-Marit benötige im Alltag permanent Sauerstoff, was ihr laut Haakon „ein wenig“ helfe. Auf die Frage der Journalisten, wann eine mögliche Lungentransplantation stattfinden werde, gab sich der 52-Jährige zurückhaltend. Das liege im Ermessen der Ärzte, so der Prinz.

In dieser schweren Phase findet die Familie in Oslo jedoch engen Halt. Prinz Haakon verlor bewegende Worte über den Zusammenhalt im Palast und lobte die Unterstützung der gemeinsamen Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20). Diese seien in den letzten sechs Monaten eine große Hilfe gewesen. Neben seiner Frau bereitet dem Kronprinzen derzeit auch der Zustand seiner Eltern Kopfzerbrechen.

Königin Sonja (88) wurde am vergangenen Wochenende wegen Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz für eine Woche krankgeschrieben, wie der Palast am Sonntag mitteilte





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