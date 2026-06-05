Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit auf Warteliste für Lungentransplantation

Die 52-jährige Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und wartet auf eine neue Lunge. Ihr Gesundheitszustand hat sich jüngst verschlechtert und hat Konsequenzen für die Kronprinzenfamilie.

Norwegen s Kronprinzessin Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Der behandelnde Arzt bezeichnet den Krankheitsverlauf als ernst. Die 52-Jährige leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose .

Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich jüngst verschlechtert. Sie war mehrmals mit einem Sauerstoffgerät gesehen worden - norwegischen Medien zufolge zuletzt am Donnerstag, als sie kurzzeitig im Osloer Universitätskrankenhaus war, dieses aber nach wenigen Stunden wieder verließ. Während sie auf eine neue Lunge warte, werde die Kronprinzessin ihr offizielles Programm nicht wie gewohnt durchführen können, teilte der Hof mit.

Auch für die Kronprinzenfamilie hat Mette-Marits Gesundheitszustand demnach Konsequenzen. So werde das Kronprinzenpaar nicht wie geplant im August ihre silberne Hochzeit feiern. Kronprinz Haakon (52) werde längere Reisen begrenzen, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Erst am kürzlich hatte Haakon eine Japan-Reise abgebrochen, um Mette-Marit am Donnerstag ins Krankenhaus zu begleiten.

Der Kronprinz werde auch an der goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares im Juni nicht teilnehmen, hieß es in der Mitteilung. Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist, um näher bei ihrer Familie zu sein. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Jedoch wolle er nach Hause kommen, wenn die Situation es erfordere





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