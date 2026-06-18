Norwegens Fußballmannschaft startet mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den Irak in die WM. Die Fans machten die Tribünen zum riesigen Wikingerschiff, indem sie selbst Rolltreppen in imaginäre Langschiffe verwandelten und gemeinsam ruderten. Die einzigartige Atmosphäre auf den Rängen begeisterte sowohl die Zuschauer im Stadion als auch die Fans in den sozialen Medien.

Norwegen startet souverän in die WM, Fans machen Tribünen zum riesigen Wikingerschiff. Beim 4:1-Erfolg gegen den Irak überzeugte die Mannschaft um Erling Haaland und machte einen großen Schritt in Richtung K.-o.

-Phase. Während Haaland mit einem Doppelpack glänzte, verwandelten die norwegischen Fans selbst Rolltreppen in imaginäre Langschiffe und ruderten gemeinsam um die Wette. Die außergewöhnliche Fan-Aktion wurde schnell zum Hingucker des WM-Tages und begeisterte sowohl die Zuschauer im Stadion als auch die Fans in den sozialen Medien. Auch im Stadion setzten die Norweger ihre Show fort.

Tausende Anhänger ruderten synchron auf den Rängen und verwandelten die Tribünen in Boston kurzerhand in ein riesiges Wikingerschiff. Die einzigartige Atmosphäre auf den Rängen lief für Norwegen beim WM-Auftakt nahezu alles nach Plan





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