Die norwegische Regierung überprüft ab dem 30. November die Religionsmitgliedschaften von Millionen Einwohnern. Hintergrund sind Beschwerden über falsche Eintragungen.

Ab dem 30. November sendet die norwegische Regierung eine massenhafte SMS an mehrere Millionen Bürgerinnen und Bürger. Diese Nachricht dient der Überprüfung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft. Hintergrund dieser Maßnahme sind zahlreiche bekannte Fälle, in denen Personen ohne ihr Wissen in die entsprechenden Register eingetragen worden waren.

Schrittweise Überprüfung ab dem 30. November

Die SMS-Nachricht geht ab dem genannten Datum schrittweise an alle Einwohner Norwegens heraus, die mindestens 15 Jahre alt sind. Zudem müssen die Betroffenen aktuell als Mitglied einer Religionsgemeinschaft im staatlichen Register geführt werden. Durch einen in der Nachricht enthaltenen Link können die Adressaten ihre eigene Mitgliedschaft schnell und digital überprüfen. Medienberichten zufolge betrifft diese umfassende Aktion rund 3,5 bis 4 Millionen Menschen im gesamten Land.

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Kinder- und Familienministerin begründet die Kontrolle

Lene Vågslid, die norwegische Ministerin für Kinder und Familie, erklärte in einer offiziellen Mitteilung die Gründe für diesen Schritt. Sie betonte, dass jeder Mensch selbst entscheiden können müsse, wo er oder sie Mitglied sein möchte. Zudem soll sichergestellt werden, dass für falsch registrierte Mitgliedschaften staatliche Zuschüsse ausbleiben. Die Regierung will damit der persönlichen Autonomie der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden.

Zahlreiche Beschwerden lösten die Maßnahme aus

Die Initiative wurde durch konkrete Vorfälle ausgelöst, die in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregten. Laut der Nachrichtenagentur NTB hatten zuvor mehr als 200 Personen Beschwerde beim Staat eingereicht. Sie hatten festgestellt, dass sie ohne ihr Zutun bei Religionsgemeinschaften registriert waren. Die norwegische Zeitung "Verdens Gang" wies darüber hinaus auf weitere Fälle hin, an die die Öffentlichkeit nicht geraten war.

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Großflächige Fehler in 180 Gemeinschaften

Die Hinweise, die an die Zeitungen und die Nachrichtenagentur gerichtet wurden, betreffen laut NTB insgesamt 180 verschiedene Glaubensgemeinschaften. Das Ausmaß der Fehler war damit weitaus größer, als zunächst angenommen. Da registrierte Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einen jährlichen Zuschuss vom Staat erhalten, der sich nach der Anzahl der Mitglieder richtet, sind diese falschen Eintragungen auch von finanzieller Relevanz. Die Regierung reagiert nun auf diese systematischen Probleme.

Finanzielle Anreize und politische Konsequenzen

Der Zusammenhang zwischen Mitgliederzahl und staatlicher Förderung spielt eine zentrale Rolle. Wenn Personen fälschlicherweise als Mitglieder geführt werden, erhalten die entsprechenden Gemeinschaften zu viel Geld. Durch die nun eingeleitete Überprüfung sollen diese finanziellen Ströme korrigiert werden. Die Politik in Norwegen setzt hier auf Transparenz und Kontrolle, um das Vertrauen in das Register wiederherzustellen und Missbräuche zu verhindern.