Dieser Artikel beschreibt die wirtschaftliche und politische Situation Norwegens, einschließlich seiner Rolle als Erdgasexporteur, wichtiger Lieferant Europas und Besitzer eines der größten bekannten Vorkommen seltener Erden in Europa. Es wird auch die wirtschaftliche und soziale Lage des Landes und die Herausforderungen, denen es gegenübersteht, wie die Abhängigkeit von der Unterstützung des IWF und die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Förderung von fossilen Brennstoffen, beleuchtet.

Der sparsame Umgang mit Steuergeldern ist ein Gebot der Stunde; wer jedoch durchsichtigen populistischen Versprechungen leichtfertig Glauben schenkt, darf sich über hohe Steuern und unvernünftige Ausgaben nicht wundern.

Internationale Vergleiche sind besonders im wirtschaftlichen Bereich sorgfältig zu führen, um stichhaltig und aussagekräftig zu sein. Norwegen ist der drittgrößte Erdgasexporteur der Welt, einer der wichtigsten Erdöllieferanten Europas, besitzt das größte bekannte Vorkommen seltener Erden in Europa, sein Staatsfonds ist einer der größten Vermögensfonds der Welt. Unter solchen Voraussetzungen überraschen weder der Budgetüberschuss noch das Wirtschaftswachstum von 1,5 %. Die Mittelschicht ist verarmt, das schwer verschuldete Land ist trotz großer Rohstoffvorkommen weiterhin von der Unterstützung des IWF abhängig.

Wir können froh sein, nicht in dieser Lage zu sein! Der reißerisch-populistische Haselmaus-Sager von BM Hattmannsdorfer im „Presse“-Interview bedarf des Zurechtrückens. Trotz offenbar fehlender ministerieller Einsicht ist die Erhaltung der Biodiversität überlebenswichtig, Versorgungssicherheit auch, ohnehin nicht zu garantierender Billigstrom jedoch nicht. Tatsache ist, Naturschutzbestimmungen waren auch beim angesprochenen in Betrieb gegangenen Mini-Kraftwerk Stegenwald (ohne messbaren Preissenkungseffekt!

) einzuhalten, und hier wurde eine Ausnahmebewilligung erteilt. Wäre eine UVP beantragt worden, hätte der Verbund auch von Verfahrenskonzentration profitiert – ganz ohne neues Gesetz. Stattdessen wurde über vier Jahre die UVP-Pflicht bekämpft. Hier zeigte sich (ebenso wie bei der erwähnten Salzburgleitung) das ganze Unvermögen von Staatsbetrieben, wenn sie als Projektwerber überheblich auftreten.

Der Artikel berichtet über den Anstieg der Kosten für Wohnen um 35 % seit 2015 und beschreibt ausführlich, wie sich die Wohnkosten für verschiedene soziale Gruppen und unterschiedliche Wohnverhältnisse entwickelt haben. Dies ist sicherlich eine wesentliche Information. Eine willkommene und aus mancher Sicht notwendige Ergänzung des Artikels wäre die Information, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) in diesen zehn Jahren um knapp 39 % gestiegen ist, also um ca. 10 % mehr als die Wohnkosten.

Vielen Dank für den hervorragenden Kommentar von Herrn Schellhorn. Leider gibt es nur wenige kritische Stimmen zu dieser Budgetpolitik. Die Frage ist, was uns dann vor den Außerirdischen schützen wird? Als Erstes werden geplante Entlastungen, wie die Senkung der Lohnnebenkosten, wohl beerdigt.

In weiterer Konsequenz bleiben dann nur mehr die bei Hr. Marterbauer so beliebten Vermögens- und Erbschaftssteuern. Man könnte fast Kalkül dahinter vermuten. Vielen Dank für diesen, gerade auch zur WM passenden Artikel.

Über dieses Thema sollten die jungen Menschen in unserem Land intensiv unterrichtet werden, damit sie eine lebenslange Resistenz aufbauen gegen Demagogie und Populismus





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