Das Cybersicherheitsunternehmen NordVPN warnt vor einem riesigen Netzwerk gefälschter Online-Shops. Mehr als 10.000 Seiten imitieren 166 Marken und nutzen KI-Optimierung.

Das Cybersicherheit sunternehmen NordVPN hat ein enormes Netzwerk mit mehr als 10.000 gefälschten Online-Shops aufgedeckt, das Kunden rund um den Black Friday in die Falle locken soll. Die betrügerischen Seiten geben sich in 26 Ländern als offizielle Händler von insgesamt 166 Mode- und Luxusmarken aus und nutzen bekannte Marken wie Adidas, Dr. Martens, Ralph Lauren oder Birkenstock, um Verbraucher zum Einkaufen zu verleiten. Hinter diesem komplexen Netzwerk stecke vermutlich ein einziger chinesischsprachiger Betreiber, der technische Details der originalen Websites nachahmt, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen.

Technische Struktur des Betrugsnetzwerks

Zum Stichtag 3. November 2026 waren laut der Untersuchung 1.574 Shops vollständig aktiv, wobei die Betrüger auf eine gemeinsame WordPress- und WooCommerce-Vorlage setzten. Technische Übereinstimmungen wie identische Dateien, gleiche Administratorkonten und sogar ein wiederkehrender Schreibfehler in Support-Adressen belegen die Verbindung zwischen den Seiten. Die Betreiber wechseln zudem regelmäßig Domains und nutzen teilweise alte Internetadressen mit vorhandener Suchmaschinen-Historie, um schneller Sichtbarkeit zu erlangen. Die Betrugsseiten sehen den Original-Websites der Marken zum Verwechseln ähnlich, verwenden die passende Sprache und Währung und zeigen lokale Adressen.

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Die Sicherheit der Kunden wird durch gefälschte Zahlungslogos getäuscht, die bekannte Anbieter wie PayPal, Klarna oder Mastercard vortäuschen. NordVPN warnt, dass diese Symbole beim Bezahlen jedoch andere, selbst gehostete Systeme verwenden. Wer den Betrug erst beim Bezahlen bemerkt, könnte seine Kreditkartendaten bereits preisgegeben haben. Der Fokus liegt darauf, Vertrauen durch optische Nähe zu etablierten Marken zu wecken, während die eigentliche Transaktion auf unsicheren Plattformen stattfindet.

Gezielte Optimierung für Suchmaschinen und KI

Besonders brisant ist, dass viele der Seiten nicht nur für klassische Suchmaschinen optimiert sind, sondern auch KI-Assistenten täuschen können. Laut NordVPN empfahl Perplexity bei Tests zwei solcher Seiten neben seriösen Händlern, während ChatGPT und Gemini ebenfalls weitere Fake-Shops aus dem Netzwerk nannten. Die Betrüger veröffentlichen Produktdaten und strukturierte Informationen, die auch für Google Shopping geeignet sind, wodurch sie bei Suchanfragen nach günstigen Markenprodukten weit oben auftauchen können. Eine andere Seite erschien als offizieller Dr.-Martens-Outlet-Shop für Irland, obwohl dies nicht der Realität entsprach.

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Die gezielte Optimierung für Suchmaschinen ermöglicht es den Betrügern, bei typischen Shopping-Anfragen von KI-Systemen empfohlen zu werden. NordVPN testete, welche Ergebnisse KI-Assistenten bei solchen Anfragen liefern, und identifizierte dabei einen gefälschten Vero-Moda-Shop, der neben Zalando und La Redoute empfohlen wurde. Diese Technologie-Nutzung erschwert die Unterscheidung zwischen seriösen und betrügerischen Anbietern für den durchschnittlichen Nutzer erheblich und stellt eine neue Herausforderung für die digitale Sicherheit dar.

Internationale Betroffenheit und Markenstrategie

Deutschland belegt Platz zwei im internationalen Vergleich der am stärksten betroffenen Länder, Österreich liegt auf Platz 15 und die Schweiz auf Platz neun. Die Betrüger setzen auf vermeintlich attraktive, aber nicht völlig unrealistische Preise, um Misstrauen zu vermeiden. Adidas-Sneaker wurden auf gefälschten Seiten etwa um 38 bis 89 Euro angeboten, während Kleidung von Vero Moda um 12 bis 22 Euro verkauft wurde. Statt konkreter Rabattangaben dienen Begriffe wie Outlet, Sale und Black Friday als Lockmittel, die die Dringlichkeit zum Kauf erhöhen sollen.

Die Untersuchung stammt vom Threat-Intelligence-Team von NordVPN, das angibt, die Seiten technisch analysiert zu haben, ohne dort Konten anzulegen oder Einkäufe zu tätigen. Die Ergebnisse sind daher als Angaben des Cybersicherheitsanbieters einzuordnen, wobei eine unabhängige Überprüfung des gesamten Netzwerks in der vorliegenden Pressemitteilung nicht erfolgt ist. Die Prävalenz der Betrugsmethoden in europäischen Ländern unterstreicht die Notwendigkeit von Aufklärung und technischem Schutz im E-Commerce.

Praktische Warnung und Präventionsmaßnahmen

NordVPN rät dazu, Online-Shops möglichst direkt über die offizielle Website einer Marke oder deren App aufzurufen, um Risiken zu minimieren. Links aus Suchmaschinen, sozialen Netzwerken oder KI-Empfehlungen sollten vor dem Einkauf genau überprüft werden, da schon kleine Abweichungen in der Internetadresse auf einen Betrugsversuch hindeuten können. Bekannte Zahlungslogos sind kein Sicherheitsbeweis und dürfen nicht blind vertraut werden. Kunden müssen wachsam bleiben, da die Täuschungsmethoden immer ausgefeilter werden.

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Wer bereits Kartendaten auf einer verdächtigen Seite eingegeben hat, sollte umgehend die Bank kontaktieren und die Karte sperren lassen, um weitere Schäden abzuwenden. Die Gefahr besteht darin, dass persönliche Finanzdaten in die Hände von Kriminellen geraten, die diese für illegale Transaktionen nutzen können. Die Aufdeckung durch NordVPN dient als wichtige Warnung für Verbraucher, ihre Gewohnheiten beim Online-Shopping zu hinterfragen und besonders bei Angeboten, die zu gut wirken, um wahr zu sein, Vorsicht zu walten.