Nordkorea hat laut Machthaber Kim Jong Un in den letzten fünf Jahren die Produktion von waffenfähigem Atommaterial mehr als verdoppelt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

Nordkorea hat laut Machthaber Kim Jong Un in den letzten fünf Jahren die Produktion von waffenfähigem Atommaterial mehr als verdoppelt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.

Kim machte diese Aussage am Vortag, als er eine neue Produktionsanlage für Nuklearmaterial besuchte. Dabei kündigte der Staatschef auch eine exponentielle Steigerung der militärischen Atomkapazitäten an. Nordkorea habe einen ehrgeizigen Zukunftsplan verabschiedet, der darauf ausgerichtet ist, die Atomstreitkräfte unseres Staates in exponentiellem Tempo zu stärken, sagte Kim laut dem Bericht von KCNA. Schon im April hat die Internationale Atomenergiebehörde IAEA gemeint, Nordkorea habe seine Möglichkeiten zum Bau von Atomwaffen sehr deutlich ausgeweitet.

Laut der IAEA hat das Land dutzende atomare Sprengköpfe. Wegen seines Atom- und Raketenprogramms steht Nordkorea unter harten internationalen Sanktionen. Die Führung in Pjöngjang betont immer wieder, dass sie niemals auf ihre Atomwaffen verzichten werde. Das international fast völlig isolierte Land sagt, es brauche Atomwaffen, um sich gegen eine angebliche militärische Bedrohung durch die USA und deren Partner wie Südkorea zu schützen.

Seit 2009 lässt Nordkorea keine IAEA-Inspektoren mehr in seine Nuklearanlagen. Den ersten Atomtest hatte das Land im Jahr 2006 durchgeführt. Kim Jong Un betonte, dass die Produktion von waffenfähigem Atommaterial in den letzten fünf Jahren um mehr als das Doppelte gestiegen sei. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem starken und unabhängigen Nordkorea.

Die Regierung in Pjöngjang wird von den internationalen Gemeinschaften stark kritisiert, da sie ihre Atomwaffenprogramme nicht einstellen wird. Die USA und andere Länder haben Nordkorea mit harten Sanktionen belegt, um es von weiteren Atomtests abzuhalten. Trotzdem bleibt die Führung in Pjöngjang auf ihrem Kurs, Atomwaffen zu entwickeln und zu produzieren. Dies ist ein wichtiger Aspekt in der internationalen Politik und wird weiterhin von den Medien und Politikern diskutiert





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordkorea Atomwaffen Kim Jong Un IAEA Sanktionen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kim Kardashian und Lewis Hamilton zeigen ihre Liebe offenKim Kardashian und Lewis Hamilton zeigen ihre Liebe so offen wie nie zuvor. Sie gingen gemeinsam auf eine Fahrradtour durch New York und posteten die Fotos auf Instagram. Die beiden Promis sind seit über zehn Jahren bekannt, aber erst seit Anfang des Jahres gibt es Hinweise auf eine Beziehung.

Read more »

Kim Kardashian teilt erstes Selfie mit Lewis HamiltonKim Kardashian und Lewis Hamilton machen ihre Beziehung offiziell: Erstes gemeinsames Selfie auf Instagram sorgt für Aufsehen bei Fans.

Read more »

Kim Kardashian zeigte erstmals Foto mit Lewis HamiltonErst ein Gastauftritt in seinem Video, jetzt ein Platz in ihrem Instagram: Reality-TV-Star Kim Kardashian und Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton machen ihre Beziehung immer weniger zum Geheimnis.

Read more »

Kardashian und Hamilton zeigten gemeinsame Fotos auf InstagramDie Unternehmerin Kim Kardashian hat ein 20-teiliges Foto- und Videoalbum auf Instagram veröffentlicht, das viele gemeinsame Aufnahmen mit Lewis Hamilton enthält. Die beiden haben ihre Beziehung bisher nicht offiziell bestätigt.

Read more »