Nordkorea plant Stationierung neuer Panzerhaubitzen an der Grenze zu Südkorea

Nordkorea will neue 155-Millimeter-Panzerhaubitzen an der Grenze zu Südkorea stationieren, die Ziele in Seoul erreichen können. Dies könnte die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen.

Nordkorea verschärft die militär ische Präsenz an der Grenze zu Südkorea und plant laut staatlichen Medienberichten die Stationierung neuer Panzerhaubitzen noch in diesem Jahr. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Freitag, dass die neuartigen 155-Millimeter- Panzerhaubitzen in der Lage sein sollen, Ziele in und um die südkorea nische Hauptstadt Seoul zu erreichen.

Dies stellt eine direkte Bedrohung für die Millionenmetropole dar, die sich etwa 50 bis 60 Kilometer von der Grenze entfernt befindet. Auch ein großer Teil der dicht besiedelten Provinz Gyeonggi wäre von der Reichweite der Waffen betroffen. Die neuen Artilleriesysteme sollen eine Reichweite von mehr als 60 Kilometern haben und könnten somit strategisch wichtige Ziele in Südkorea bedrohen. Laut KCNA besuchte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un diese Woche eine Rüstungsfabrik, in der die Waffen produziert werden.

Kim betonte, dass die neuen Panzerhaubitzen bedeutende Veränderungen und Vorteile für die Bodenoperationen der nordkoreanischen Streitkräfte bringen würden. Die Stationierung der Waffen nahe der Grenze könnte die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen. Experten warnen vor einer möglichen Eskalation, da die neuen Waffen die Fähigkeit Nordkoreas zur schnellen und präzisen Angriffsführung erhöhen. Die südkoreanische Regierung hat bisher keine offizielle Reaktion auf die Ankündigung gegeben, doch Beobachter gehen davon aus, dass Seoul die Entwicklungen mit großer Sorge verfolgt.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation ebenfalls mit Besorgnis, da die Stationierung der Waffen gegen bestehende Abkommen und die Bemühungen um eine Entspannung der Spannungen auf der Halbinsel verstoßen könnte





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