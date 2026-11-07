Nobelpreisträger Geoffrey Hinton warnt vor KI-Gefahren

Geoffrey Hinton kritisiert Dario Amodei und warnt vor biologischen und digitalen KI-Risiken. Der Pionier sieht keine Auslöschung, aber ernste Gefahren für die Gesellschaft.

Geoffrey Hinton, der als einer der Väter der künstlichen Intelligenz gilt und 2024 den Nobelpreis erhielt, äußert in einem aktuellen Interview schwere Bedenken bezüglich der Technologien, die er maßgeblich mitentwickelt hat. Der 78-jährige britische Informatiker und Kognitionspsychologe, der 1947 in Wimbledon geboren wurde, warnte vor den gravierendsten Risiken seiner eigenen Pionierarbeit im Bereich des maschinellen Lernens. Hinton, der häufig als "Godfather of AI" tituliert wird, hat seit seiner Zeit an der Carnegie Mellon University und später an der Universität Toronto sowie während seiner Tätigkeit bei Google fundamentale Verfahren wie das Backpropagation entwickelt, auf denen heute Sprachmodelle wie ChatGPT basieren.

Kritik an Dario Amodei und Anthropic

Geoffrey Hinton distanziert sich scharf von der Argumentationslinie von Dario Amodei, dem Chef des KI-Unternehmens Anthropic. Amodei hatte zuvor vor den Gefahren künstlicher Intelligenz gewarnt und ein Verbot der Nutzung von Claudes Systemen durch das US-Verteidigungsministerium ausgesprochen. Hinton bezeichnete die Interpretation, dass Unternehmen wie Anthropic solche Warnungen strategisch verbreiten, um ihre eigene Macht als besonders mächtig erscheinen zu lassen, als völligen Unsinn. Stattdessen vertritt Hinton die Auffassung, dass Amodei diese Sicherheitsbedenken tatsächlich vorbringt, um seinen eigenen Prinzipien treu zu bleiben, selbst wenn dies bedeutet, dass der geplante Börsengang des Unternehmens torpediert wird.

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Biologische und digitale Gefahrenquellen

Der Nobelpreisträger zählt die drohende Auslöschung der Menschheit durch eine autonome KI zu den am wenigsten dringenden Bedrohungen dieser Technologie. Als die realistischsten und akutesten Gefahren identifiziert er Cyber-Attacken, die Verbreitung biologischer Viren, die Manipulation von Wahlen und die massive Arbeitslosigkeit. Hinton betonte, dass die Vorstellung einer Kontrolle über die Menschheit durch KI zwar ernst zu nehmen sei, aber nicht die immediate Priorität habe. Die tatsächlichen Risiken liegen eher in der weaponisierung der Technologie durch weniger versierte Akteure im digitalen und biologischen Raum.

Zugänglichkeit biologischer Waffen durch KI

Eines der beunruhigendsten Szenarien, das Geoffrey Hinton beschreibt, ist die Vereinfachung der Herstellung biologischer Waffen durch künstliche Intelligenz. Es gibt bereits künstliche Intelligenzen, die entwickelt wurden, um Viren zu erschaffen, die Bakterien angreifen. Das grundlegende Prinzip wäre nicht schwieriger zu adaptieren, um Viren zu gestalten, die den menschlichen Körper befallen. Experimente zeigen, dass selbst gewöhnliche Personen von der Straße Viren herstellen können, wenn ihnen die entsprechenden KI-Tools zur Verfügung stehen. Diese Tools ermöglichen es Laien, die schwierigsten Schritte der Viruserzeugung zu bewältigen.

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Die Gefahr wird zudem durch den Zugang zu Cloud-Diensten verschärft. Unternehmen mit Cloud-Zugang bieten die Möglichkeit, eine DNA-Sequenz zu senden und im Gegenzug ein Teströhrchen mit dem entsprechenden Virus zu erhalten. Heute ist es relativ billig, ein eigenes Labor zu betreiben, das auf KI-Werkzeugen basiert. Die damalige Regierung unter Joe Biden war sehr besorgt über Internet-Unternehmen, bei denen man auf Basis einer DNA-Sequenz Viren bestellen konnte. Sie versuchte, die Unternehmen zu zwingen, DNA-Sequenzen auf Covid-ähnliche Abschnitte zu überprüfen, um ein Andocken an menschliche Zellen zu verhindern. Dies hätte jedoch gesetzlicher Änderungen bedurft, denen die Republikaner nicht zugestimmt hätten.

Missesverständnis von KI-Verständnis

Geoffrey Hinton kritisiert auch die öffentliche Wahrnehmung dessen, wie KI funktioniert. Die meisten Menschen haben die falsche Vorstellung, dass KI nur einen statistischen Trick darstellt und kein echtes Verständnis besitzt, da ihr Bewusstsein fehlt. Hinton argumentiert, dass diese Sichtweise absurd ist, da man der KI jede beliebige Frage stellen kann und eine sinnvolle Antwort erhält. Dies wäre unmöglich, wenn das System die Frage nicht verstanden hätte. Menschen, die das Gegenteil behaupten, basieren ihre Argumentation auf einer veralteten Theorie von Verständnis, die Sprache in symbolische Bedeutung übersetzt. Da KI nicht so funktioniert, wird ihr oft fälschlicherweise jedes Verständnis abgesprochen, was ein gefährlicher Irrglaube ist.