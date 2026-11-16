Der NÖAAB warnt vor Personalmangel und fordert internationale Kräfte. Katja Seitner betont, dass heimische Ausreicht allein nicht reicht.

Der Niederösterreich ische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund ( NÖAAB) positioniert sich klar zur aktuellen Debatte um die Gewinnung von Fachpersonal. Die Gewerkschaft unterstützt die Anwerbung von Pflegekräfte n aus Vietnam als notwendige Maßnahme, um die steigende Nachfrage im Gesundheitswesen zu decken. Heimische Ausbildungsprogramme allein reichen laut Ansicht des Bundes nicht aus, um die demografische Entwicklung und den daraus resultierenden Arbeitskräftemangel auszugleichen.

Demografische Realität und Ausbildungswege

Katja Seitner, die Landesgeschäftsführerin des NÖAAB, erklärt unmissverständlich, dass der Glaube an eine ausschließliche Abdeckung des Bedarfs durch inländische Arbeitskräfte die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen falsch einschätzt. Um die Lücken im System zu schließen, sind sowohl lokale als auch internationale Fachkräfte zwingend erforderlich. Der NÖAAB weist zudem darauf hin, dass in Niederösterreich die Kapazitäten für Ausbildungsplätze bereits deutlich ausgeweitet wurden. Es existieren insgesamt sieben verschiedene Wege, in den Pflegeberuf einzusteigen, welche vom direkten Einstieg nach der Mittelschule bis hin zu Umschulungsprogrammen für aktuell Arbeitssuchende reichen.

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Geschlechterungleichgewicht und Arbeitsbedingungen

Zwar erkennt die Gewerkschaft die Forderung an, mehr Frauen für den Pflegebereich zu gewinnen, als korrekt an, doch reicht dies nicht aus. Seitner betont, dass zwar bereits daran gearbeitet wird, das inländische Potenzial besser zu nutzen, dies jedoch angesichts des explodierenden Bedarfs nicht ausreichen wird. Parallel dazu werden Forderungen nach einer generellen Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Sektor vorgebracht, um die Jobs attraktiver zu machen und die Fluktuation zu senken. Eine nachhaltige Lösung erfordert demnach einen multidimensionalen Ansatz, der Bildung, Gleichberechtigung und faire Löhne kombiniert.

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Import aus Vietnam und Gleichbehandlungsgrundsatz

Laut den neuesten Daten des NÖAAB arbeiten derzeit sechzigneun Pflegekräfte aus Vietnam in der Region Niederösterreich. Diese Zahl entspricht einem Anteil von rund eine Komma sieben Prozent des gesamten Pflegepersonals. Die neu geworbenen Fachkräfte sollen dazu dienen, bestehende Teams zu entlasten und die Planungssicherheit der Dienstpläne zu gewährleisten. Seitner hebt hervor, dass für international angeworbene Pflegekräfte exakt dieselben fachlichen und qualifikatorischen Anforderungen gelten wie für das heimische Personal. Bei gleicher Qualifikation wird auch gleich bezahlt, was das Argument widerlegt, dass billigere Arbeitskräfte geholt werden.

Keine Verdrängung, sondern Ergänzung

Der NÖAAB stellt klar, dass es weder um die Anwerbung von unterbezahlter Arbeitskraft noch um die Verdrängung des inländischen Personals geht. Stattdessen wird die internationale Anwerbung als strategische Ergänzung gesehen, die notwendig ist, um das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten. Durch die Entlastung der Teams sollen die Arbeitsbedingungen verbessert und die Qualität der Patientenversorgung sichergestellt werden. Die Gewerkschaft plädiert für eine pragmatische Haltung, die die globale Verfügbarkeit von Fachkräften anerkennt und in die lokale Personalplanung integriert, um langfristig stabile Strukturen im Niederösterreichischen Pflegewesen zu schaffen.