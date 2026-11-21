Niederösterreich rekrutiert Pflegepersonal aus Vietnam. Ein St. Pöltner Experte kritisiert Sprachbarrieren und hohe Fluktuation bei der Personalgewinnung.

Das Bundesland Niederösterreich setzt strategisch auf die Rekrutierung von qualifizierten Pflegekräfte n aus Vietnam, um den akuten Fachkräftemangel in der Gesundheitsversorgung zu bekämpfen. Diese Entscheidung löst jedoch innerhalb der Branche gemischte Reaktionen aus, da erste praktische Erfahrungen im Klinikkontext auf erhebliche Herausforderungen stoßen. Ein erfahrener Pfleger aus St. Pölten dokumentiert detailliert die bestehenden Probleme, die den reibungslosen Arbeitsalltag in den österreichischen Gesundheitseinrichtungen beeinträchtigen.

Praktische Hürden bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Der Mitarbeiter aus St. Pölten berichtet, dass die neu angeworbenen Kräfte aus Vietnam zwar eine grundsätzliche Einarbeitung erhalten, aber dennoch erhebliche Schwierigkeiten bei der selbstständigen Erledigung ihrer Aufgaben zeigen. Erfahrene Kollegen sind daher gezwungen, die Arbeiten der neuen Mitarbeiter häufiger und intensiver nachzuziehen, um die Patientensicherheit und die Arbeitsqualität zu gewährleisten. Ob dieser zusätzliche Kontrollaufwand über die übliche Einschulungsphase hinausgeht, bleibt derzeit noch unklar und wird von den Verantwortlichen beobachtet.

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Neben den praktischen Defiziten spielen sprachliche Barrieren eine zentrale Rolle im klinischen Alltag. Zwar verfügen die vietnamesischen Pflegekräfte über ausreichende Deutschkenntnisse, um grundlegende Anweisungen zu verstehen, jedoch bereiten ihnen regionale Sprachvarianten massive Probleme. Besonders ältere Patienten, die im starken Dialekt sprechen, bereiten den vietnamesischen Pflegern verständlicherweise Schwierigkeiten bei der Kommunikation und der Bedürfniserfassung.

Kritik an der langfristigen Strategie des Landes

Der Pfleger bezweifelt zusätzlich, dass die Anwerbung von Personal aus Vietnam den anhaltenden Personalmangel langfristig lösen kann. Seiner fundierten Einschätzung nach würden viele der vietnamesischen Pflegekräfte nach einigen Jahren wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen. Das motivierende Ziel besteht darin, mit dem in Österreich verdienten Geld die Familien zu Hause finanziell zu unterstützen, was zu einer hohen Fluktuation führen kann.

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Zusätzlich kritisiert der Mitarbeiter den Umgang der Landespolitik mit kritischen Stimmen innerhalb des Teams. Er hat den deutlichen Eindruck, dass Einwände gegen das Rekrutierungsprojekt nicht gerne gehört würden, da es sich um eine offizielle Initiative des Landes Niederösterreich handelt. Seine Forderung an die politische Ebene lautet daher klar, mit den betroffenen Leuten aus der Pflege zu sprechen, statt über sie zu sprechen.

Statistische Lage und Forderungen nach Verbesserung

Die aktuelle Unzufriedenheit im Berufsstand wird durch statistische Erhebungen gestützt. Eine Befragung der Arbeiterkammer Niederösterreich aus dem Jahr 2023 zeigte, dass viele Beschäftigte mit ihrer beruflichen Situation unzufrieden sind. Damals dachte jede vierte befragte Pflegekraft mindestens einmal pro Woche über einen Berufswechsel nach, was die Dringlichkeit des Themas unterstreicht.

Der Pfleger appelliert daher dringend daran, die Arbeitsbedingungen an die heutigen Anforderungen anzupassen. Nur durch solche strukturellen Verbesserungen könnten möglicherweise auch ehemalige Pflegekräfte für eine Rückkehr in den Beruf gewonnen werden, was einen nachhaltigeren Lösungsansatz darstellen würde als die aktuelle Rekrutierungsoffensive.