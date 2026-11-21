Niederösterreich bietet ab 7,99 Euro im Monat ein neues Abo für Skipässe. Das Modell bietet 50% Rabatt bei vier Bergbahnen, gilt ganzjährig und soll die Wintersport-Attraktivität steigern.

Das Land Niederösterreich geht mit einer innovativen Preisstrategie in die Wintersaison 2026/27. Das neu eingeführte Vorteileabo "Freunde der Berge" ermöglicht Skipass-Inhabern ab sofort einen signifikanten Rabatt auf Lifttickets in vier teilnehmenden Bergbahnen. Für einen monatlichen Grundpreis von 7,99 Euro für Erwachsene und 4,99 Euro für Kinder erhalten Nutzer auf die meisten Liftangebote 50 Prozent Nachlass. Dieses Modell richtet sich explizit an Gelegenheitsfahrer und soll die finanzielle Hürde für den Wintersport in der Region senken.

Preismodelle und technische Konditionen des Abos

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Abos sind strikt geregelt, um sowohl für die Betreiber als auch für die Kunden kalkulierbar zu sein. Es besteht eine feste Mindestbindungsfrist von zwölf Monaten, was bedeutet, dass die Kosten nicht monatlich, sondern als Jahrespauschale abgerechnet werden. Für erwachsene Abonnenten beläuft sich die jährliche Gesamtsumme auf 95,88 Euro, während Kinderabo-Halter 59,88 Euro pro Jahr entrichten müssen. Ein entscheidender technischer Unterschied zu herkömmlichen Saisonkarten liegt in der Aktivierung: Der Rabatt wird ausschließlich bei der Online-Buchung der Tickets gewährt, was eine digitale Buchungspflicht für die Inanspruchnahme des Vorteils darstellt.

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Beteiligte Bergbahnen und geografische Reichweite

Die Kooperation umfasst vier spezifische Skigebiete in Niederösterreich, die durch das einheitliche Abo vernetzt werden. Zu den teilnehmenden Partnern zählen die Annaberger Liften in Annaberg, die Hochkar Bergbahnen im Mostviertel, die Ötscherliften in Lackenhof sowie die Erlebnisalm in Mönichkirchen. Diese geografische Streuung ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Pistenverhältnisse und Höhenlagen innerhalb der Heimatregion zu erkunden. Der Rabatt gilt dabei nicht nur für einfache Tageskarten, sondern auch für Mehrtageskarten und andere komplexe Liftangebote, sofern diese nicht explizit ausgeschlossen sind.

Wirtschaftlichkeit und Ersparnis für Wintersportler

Die Kalkulation des Spartips wird anhand konkreter Preisbeispiele verdeutlicht. Eine reguläre Tageskarte kostet aktuell 32,90 Euro; mit dem Abo reduziert sich dieser Preis auf 16,45 Euro. Bei einem einzigen Ski-Tag hat sich das Abo somit bereits zur Hälfte amortisiert. Werden vier solche Tage im Winter genutzt, deren regulärer Gesamtpreis bei knapp 50 Euro liegt, hat sich die jährliche Abokost von 95,88 Euro für Erwachsene bereits ausgeglichen. Alle weiteren Ski-Tage im Winter sowie im Sommer können dann rein kostensparend genutzt werden. Diese Struktur zielt darauf ab, die durchschnittliche Besuchshäufigkeit zu erhöhen, da bisherige Daten zeigen, dass Gäste ohne Saisonkarte im Schnitt nur 1,2 Mal pro Winter skifahren.

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Politische Unterstützung und tourismusstrategische Ziele

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte bei der offiziellen Präsentation die strategische Bedeutung der Initiative für den heimischen Tourismus. Zusammen mit Michael Duscher, dem Geschäftsführer der NÖ Werbung, und Markus Redl, dem Geschäftsführer von ecoplus Alpin, wurde das Modell als Antwort auf die steigenden Kosten dargestellt. Mikl-Leitner forderte explizit auf, den Fokus auf die nahe gelegenen Skigebiete zu richten, anstatt für einen Winterurlaub in ferne Länder zu reisen. Ein zentrales politisches Ziel ist die Sicherstellung der Bezahlbarkeit, damit sich auch Familien den Wintersport weiterhin leisten können und die Tradition des Skifahrens in der breiten Bevölkerung verankert bleibt.

Marktentwicklung und begleitende Tourismusdaten

Das neue Abo-Modell wird von stabilen Tourismuszahlen begleitet und ist Teil einer breiteren Marketingkampagne. Bereits 16.401 NÖ Bergerlebnis-Pässe wurden für die kommende Saison ausgegeben, was einer Steigerung von 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der damit verbundene Familienbonus hat einen Gegenwert von rund zwei Millionen Euro. In der vergangenen Wintersaison verzeichnete Niederösterreich insgesamt mehr als 1,1 Millionen Gäste und 2,7 Millionen Nächtigungen. Allein 230.000 dieser Übernachtungen entfielen auf Besucher aus Ungarn, Polen und Tschechien. Neben dem Skifahren setzt das Land auf Adventmärkte, Kulinarik und Erholung, um Gäste über den reinen Wintersport hinaus zu binden.