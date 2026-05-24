No Six in Lotto, LottoPlus, and Joker, but Still a 90,000 Euro Win

Despite no Six in Lotto, LottoPlus, and Joker, a player still won 90,000 Euros. The payout for the current round is 741,890.83 Euros. The Six in Lotto is now worth over a million Euros. Some players are already excited for the next round.

Kein Sechser im Lotto , kein Sechser im Lotto Plus und kein Joker -Hauptgewinn. Für einen Spieler schauten am Sonntag aber trotzdem 90.000 Euro raus.. In diesen wandern aus der aktuellen Runde ganze 741.890,83 Euro – der Sechser ist damit nächstes Mal bereits deutlich über eine Million Euro wert.

Freuen dürften sich trotzdem schon jetzt ein paar Spieler. Ein Fünfer mit Zusatzzahl bekommt demnächst 90.086,70 Euro ausgeschüttet, für die insgesamt 48 Fünfer gibt es immerhin je 2.060,80 Euro. Auch bei LottoPlus blieb der ganz große Hauptgewinn aus, anders als bei Lotto wurde die Gewinnsumme jedoch auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. Das bringt den 43 Fünfern je 5.613,90 Euro, für 1.721 Vierer gibt es je 23,70 Euro und für insgesamt 30.578 Dreier noch je 2 Euro.

Und beim Joker hatte ebenfalls niemand die richtige Zahlen beziehungsweise das"Ja" am Schein. Hier kommt es auch zu einem Jackpot in der nächsten Runde, der um 197.845,74 Euro aufgestockt wird. Die Auswertung eines deutschen Lotteriebetreibers zeigt, dass es durchaus Menschen gibt, denen Fortuna öfters zulächelt. Könnte es am Vornamen liegen? Der Datensatz zeigt: Männer mit diesen Vornamen haben die Nase vorne





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