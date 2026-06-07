NÖ Pflege- und Betreuungsscheck: 22.000 Anträge seit Jahresbeginn

Der NÖ Pflege- und Betreuungsscheck unterstützt pflegebedürftige Menschen mit 1.000 Euro pro Jahr. Seit Jänner wurden bereits über 22.000 Anträge gestellt.

Der Pflege- und Betreuungsscheck des Landes Niederösterreich ist ein zentrales Instrument der Sozialpolitik, das darauf abzielt, pflege- und betreuungsbedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung zu belassen.

Seit Jahresbeginn 2025 wurden bereits über 22.000 Anträge eingereicht, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) bekannt gab. Das Programm, das unter dem Motto Daheim vor stationär steht, stellt pro Antrag und Jahr 1.000 Euro zur Verfügung. Diese finanzielle Unterstützung kann flexibel für haushaltsnahe Dienstleistungen, technische Hilfsmittel oder andere Maßnahmen eingesetzt werden, die den Verbleib in den eigenen vier Wänden erleichtern.

Die hohe Anzahl der Anträge zeigt, dass der Bedarf an ambulanter Pflege und Betreuung in Niederösterreich enorm ist und dass die Menschen die wohnortnahe Versorgung bevorzugen. Die Landesrätin betonte bei einem Pressegespräch, dass der große Zuspruch die treffsichere Wirkung des Schecks belege. Viele Familien würden durch die Zuwendung entlastet, da sie sich professionelle Unterstützung leisten könnten, ohne auf einen Pflegeheimplatz angewiesen zu sein. Der Scheck ist einkommensunabhängig und kann zusätzlich zu anderen Förderungen wie dem Pflegegeld bezogen werden.

Die Antragstellung erfolgt online oder in den Bezirkshauptmannschaften, und die Bearbeitung dauert in der Regel nur wenige Wochen. Kritiker fordern allerdings eine Anhebung des Betrags, da die tatsächlichen Kosten für Pflegeleistungen oft deutlich höher liegen. Dennoch bewerten Experten das Modell als erfolgreichen Beitrag zur Sicherstellung der pflegerischen Grundversorgung im ländlichen Raum. In Zeiten des demografischen Wandels und der steigenden Anzahl älterer Menschen gewinnen Programme wie der Pflege- und Betreuungsscheck immer mehr an Bedeutung.

Niederösterreich investiert damit gezielt in die Stärkung der ambulanten Pflegestrukturen. Die Landesregierung plant, das Angebot weiterzuentwickeln und die Bekanntheit zu steigern, damit noch mehr Betroffene die Hilfe in Anspruch nehmen. Teschl-Hofmeister kündigte zudem eine Evaluation der Maßnahme bis Ende des Jahres an, um mögliche Anpassungen zu prüfen. Die nächsten Schritte werden mit Spannung erwartet, denn die Sicherung der Pflege zu Hause bleibt eine der größten sozialpolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre





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