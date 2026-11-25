Johanna Mikl-Leitner übernimmt die Kontrolle über die Notarztversorgung in Niederösterreich. Grund ist der geplante Abbau von elf Stellen ab April 2027. Kritik ist groß.

Niederösterreich s Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat die Zuständigkeit der Landesrätin Pirschl für den Bereich der Notarztversorgung aufgehoben. Diese politische Entscheidung dient der direkten Steuerung der Umsetzung des neuen Gesundheitsplan s, der ab dem 1. April 2027 in Kraft treten soll. Im Zentrum der Umstrukturierung steht die planmäßige Abschaffung von elf Notarztstellen im gesamten Bundesland, ein Schritt, der bereits jetzt für erhebliche Spannungen in der Öffentlichkeit sorgt. Die Betroffenen in den betroffenen Regionen äußern schwere Bedenken hinsichtlich der künftigen medizinischen Versorgungslage.

Kritik am Notarztabbau und Gutachten

Ein von der SPÖ in Auftrag gegebenes Gutachten prognostiziert eine deutliche Verschlechterung der Versorgungsqualität durch den Abbau. Der Sozialdemokrat Sven Hergovich kritisiert die Maßnahme scharf und nennt sie unkoordiniert sowie vorzeitig. Experten weisen darauf hin, dass ein Notfallsanitäter keinen Notarzt ersetzen kann, da bei ärztlich notwendigen Maßnahmen ein Team von einem weiter entfernten Stützpunkt anrücken muss. Diese Logistik führt zwangsläufig zu längeren Wartezeiten für die Patienten in den betroffenen Regionen und gefährdet die schnelle Hilfe bei akuten Notfällen.

Also read ARIA-Studie in Salzburg: Chorgesang lindert COPD-Atemnot ab 2027

Politische und gesellschaftliche Reaktionen

Neben der fachlichen Kritik an der medizinischen Logik wird auch das politische Narrativ hinter der Reform diskutiert. Teile der Gesellschaft äußern den Eindruck, dass Bürgerinteressen kaum noch Gehör finden und die Politik alleinige Entscheidungen trifft. Es gibt Stimmen, die bemängeln, dass die Politik den Weg vorgibt, anstatt den Bürgerinnen und Bürgern eine Mitsprache zu ermöglichen. Diese Unzufriedenheit speist sich oft aus dem Gefühl, dass individuelle Ansprüche an staatliche Dienstleistungen priorisiert werden, statt die machbare Umsetzung im Gemeinwohl zu beachten. Die Degradierung von Fachkräften zu reinen Dienstleistern wird als problematisch empfunden, da Respekt und Bescheidenheit in diesem Kontext verloren gehen sollen.

Advertisement

Auswirkungen auf das Sozialsystem

Die Diskussion über die Notarztversorgung überschneidet sich mit breiteren Debatten über das soziale Miteinander und die Staatsbürger. Ein Akademiker aus Niederösterreich kritisiert etwa die hohe Abgabenquote von über 40 Prozent bei einer Wochenarbeitszeit von 45 Stunden. Er fordert, dass auch Arbeitslose ähnliche Stunden für die Allgemeinheit leisten sollten, um das Sozialsystem zu stärken. Tätigkeiten wie der Besuchsdienst für Pflegebedürftige könnten hier Entlastung bringen und speziellere Hilfen freistellen. Solche Maßnahmen sollen den Menschen ohne Erwerbsarbeit neue Befriedigung durch sinnstiftende Tätigkeiten bieten.

Bürgerschaft und langfristige Planung

Trotz der politischen Anweisung von Landeshauptfrau Mikl-Leitner bleibt die Unsicherheit in der Bevölkerung hoch. Die Angst vor einer unkoordinierten Abschiebung der medizinischen Infrastruktur führt zu großer Unruhe. Es bleibt abzuwarten, wie die Umsetzung des Plans ab April 2027 konkret aussehen wird. Die Politik steht nun vor der Herausforderung, die Bürger wieder stärker einzubinden und Transparenz über die Hintergründe der Maßnahmen zu schaffen. Nur so kann das Vertrauen in die Gesundheitspolitik und die staatlichen Institutionen langfristig gesichert werden. Die aktuelle Krise zeigt deutlich, wie sensibel das Thema Gesundheit in der Bevölkerung ist.