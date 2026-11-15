NÖ Landesfeiertag: Stiftung Klosterneuburg und Heiliger Leopold im Fokus

Niederösterreich feiert den Landesfeiertag am 15. November in Klosterneuburg. Landeshauptfrau Mikl-Leitner würdigt Stift Tradition und Investition in Forschung bis 2027.

Am 15. November fand in Niederösterreich der offizielle Landesfeiertag statt, bei dem das historische Stift Klosterneuburg im Mittelpunkt der feierlichen Gedenkstunde stand. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nutzte diesen Anlass gemeinsam mit Propst Anton Höslinger und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner, um die tief verwurzelten Werte von Tradition, wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn und gesellschaftlichem Zusammenhalt hervorzuheben. Die Veranstaltung betonte die anhaltende Bedeutung des Heiligen Leopold als Symbol für den regionalen Frieden.

Tradition und Forschung vereint im Stift

Landeshauptfrau Mikl-Leitner erklärte in ihrer Ansprache, dass der Heilige Leopold historisch gesehen stets das Miteinander in den Vordergrund gestellt habe. Er stehe exemplarisch für eine politische Philosophie, die auf Ausgleich und Frieden setzt. Das im 12. Jahrhundert gegründete Kloster werde als fundamentaler Ort des Glaubens, der Kultur und des Wissens gewürdigt. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Brücke zwischen der jahrhundertealten Forschungstradition des Stiftes und dem modernen Institute of Science and Technology Austria (ISTA), das sich ebenfalls in Klosterneuburg befindet.

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Mikl-Leitner argumentierte, dass Wissen in der Lage sei, Brücken zu bauen und gesellschaftliche Grenzen zu überwinden. Angesichts aktueller sozialer Spaltungen betonte sie die Notwendigkeit von Dialog und Begegnung. Sie verwies darauf, dass wissenschaftlicher Fortschritt und historische Bewahrung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig ergänzen müssen, um ein starkes regionales Identitätsgefühl zu stiften.

Finanzielle Investitionen und Sanierungsplan

Ein konkreter Schwerpunkt der Feierlichkeiten war die Ankündigung langfristiger finanzieller Zusagen zur Erhaltung des historischen Stiftes. Bis zum Jahr 2027 werden insgesamt 4,4 Millionen Euro für umfassende Sanierungsarbeiten bereitgestellt. Das Land Niederösterreich trägt hierbei mit rund 1,1 Millionen Euro zur Finanzierung bei, was die staatliche Verantwortung für den Schutz dieses Kulturdenkmals unterstreicht.

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Neben der baulichen Instandsetzung spielt die aktive Forschung eine zentrale Rolle für die Zukunft des Hauses. Für den Zeitraum bis 2027 sind rund 1,5 Millionen Euro spezifisch für Forschungsaufgaben und die Pflege der Sammlungen eingeplant. Rund 30 Personen sind derzeit in diesem Bereich tätig, um das kulturelle Erbe zu dokumentieren und zu analysieren.

Wissenschaftliche Projekte und KI-Einsatz

Die wissenschaftliche Arbeit des Stiftes ist in den vergangenen fünf Jahren durch 30 abgeschlossene Forschungsprojekte geprägt gewesen. Ein besonderer Fokus lag hierbei auf der Anwendung modernster Technologien im Dienst der Altertumswissenschaft. So wurden beispielsweise mittelalterliche Buchkunstwerke mithilfe von künstlicher Intelligenz untersucht, um neue Erkenntnisse über historische Herstellungsverfahren und symbolische Darstellungen zu gewinnen.

Propst Anton Höslinger und Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner stellten diese Synergie aus altertümlicher Kunst und digitaler Analyse als Beispiel für die Relevanz des Stiftes in der modernen Welt dar. Diese Projekte demonstrieren, wie historische Quellen durch computergestützte Methoden neu interpretiert und für die heutige Gesellschaft zugänglich gemacht werden können.

Jugendarbeit und liturgische Feiern

Landeshauptfrau Mikl-Leitner stellte an diesem Tag erstmals auch den Kinderlandesfeiertag in den Fokus. Dieser wird an 21 verschiedenen Standorten in ganz Niederösterreich begangen. Das Ziel dieser Initiative ist es, jungen Menschen die Traditionen rund um den Heiligen Leopold auf spielerische und kindgerechte Weise nahezubringen, um das kulturelle Gedächtnis der nächsten Generation zu stärken.

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In Klosterneuburg selbst krönte ein feierliches Pontifikalamt in der Stiftskirche die offiziellen Zeremonien. Der Gottesdienst wurde gemeinsam mit Propst Anton Höslinger zelebriert und live auf ORF III übertragen. Im Anschluss an die liturgische Handlung folgte der traditionelle Leopoldisegen, der die spirituelle Dimension des Landesfeiertages für die Bevölkerung sichtbar machte.