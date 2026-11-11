NÖ Landesausstellung 2026: 160.528 Besucher und 43 Millionen Euro Investition

Die NÖ Landesausstellung 2026 in Mauer endete mit über 160.000 Besuchern und regionaler Wertschöpfung von mehr als 8,6 Millionen Euro.

Die NÖ Landesausstellung 2026 im niederösterreichischen Mauer ist offiziell beendet und hinterlässt eine beeindruckende Bilanz. Zwischen dem 28. März und dem 8. November zählte die Veranstaltung insgesamt 160.528 Menschen, die sich vor Ort mit dem sensiblen Thema der psychischen Gesundheit auseinandersetzten. Diese hohe Besucherzahl unterstreicht das große öffentliche Interesse an einer Thematik, die lange Zeit tabuisiert war, nun aber zentrale Aufmerksamkeit erfährt.

Wirtschaftlicher Erfolg durch massive Investitionen

Das Land Niederösterreich hat rund 43 Millionen Euro in die Sanierung historischer Gebäude und die Infrastruktur des Klinikareals investiert. Diese erheblichen finanziellen Mittel dienten nicht nur der Vorbereitung der Ausstellung, sondern auch der langfristigen Aufwertung des Standorts. Die wirtschaftliche Resonanz fiel ebenfalls positiv aus, da die Besucher für eine regionale Wertschöpfung von mehr als 8,6 Millionen Euro sorgten. Dieser Effekt zeigt, wie Kulturveranstaltungen lokale Wirtschaftskreisläufe nachhaltig stärken können.

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Die Analyse der Besucherdaten verdeutlicht die geografische Reichweite der Initiative. Neunundneunzig Prozent der Gäste stammten aus Österreich, wobei der Großteil davon aus der Heimatregion Niederösterreich kam. Dies bestätigt die starke Verankerung der Landesausstellung im lokalen Bewusstsein und ihre Rolle als wichtiger Anziehungspunkt für die Bevölkerung der Umgebung.

Positive Bilanz von Landeshauptfrau Mikl-Leitner

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zieht eine eindeutig positive Bilanz der abgeschlossenen Veranstaltung. Sie betonte, dass die NÖ Landesausstellung 2026 die psychische Gesundheit und den Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen ins Zentrum gerückt habe. Damit sei ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt gesetzt worden, was die gesellschaftliche Relevanz des Projekts unterstreicht.

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Neben der thematischen Ausrichtung steht auch der kulturelle Mehrwert im Fokus der Bewertung. Fast jeder zweite Gast besuchte erstmals eine NÖ Landesausstellung, was auf einen erfolgreichen Zugang zu neuen Zielgruppen hindeutet. Knapp neunundneunzig Prozent der Teilnehmer waren Tagesgäste, die im Durchschnitt vierzigsechs Euro in der Region ausgaben. Diese Ausgabenströme fließen direkt in den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie.

Regionale Entwicklung durch begleitende Projekte

Die Auswirkungen der Ausstellung erstrecken sich weit über die Grenzen des Hauptstandorts hinaus. Sieben begleitende Projekte, darunter neue Ausflugsziele in Haag, Öhling und Aschbach-Markt, lockten zusätzliche Gäste an. Die Standorte verzeichneten zusammen rund sechzigtausend Besucher mehr als zuvor, was einen spürbaren Tourismus- und Entwicklungsschub für die gesamte Region darstellt.

Michaela Hinterholzer, Obfrau der Moststraße, bestätigte diesen positiven Trend. Für sie steht fest, dass die Landesausstellung für die gesamte Region ein großer Gewinn war und einen enormen Entwicklungsschub ausgelöst hat. Diese Aussage spiegelt die breite Zustimmung wider, die das Projekt bei den lokalen Akteuren gefunden hat.

Dauerausstellung zum Gedenken an NS-Opfer

Ein besonders bewegender Teil der Ausstellung widmete sich der dunklen Geschichte des Standorts. Während der NS-Zeit wurden zweitausendachthundertvierundachtzig Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Opfer der systematischen NS-Krankenmorde. Der neu geschaffene Lernort im Haus 18 bleibt auch nach Ausstellungsende dauerhaft bei freiem Eintritt geöffnet.

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Ein von der Künstlerin Azra Aksamija gestalteter Gedenkort erinnert an die Opfer dieser Verbrechen. Diese dauerhafte Einrichtung stellt sicher, dass die historische Aufarbeitung fortgesetzt wird und die Erinnerung an die Opfer wachgehalten wird. Der freie Eintritt ermöglicht es einem breiten Publikum, sich mit dieser wichtigen historischen Dimension auseinanderzusetzen und trägt zur Bildungsbilanz der Landesausstellung bei.