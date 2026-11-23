Das NÖ Hilfswerk startet im Februar 2027 eine eigene Ausbildung für soziale Alltagsbegleiter in Niederösterreich. Bei Bindung wird das Studium übernommen. 141 Mitarbeiter unterstützen aktuell 630 Kunden bei alltäglichen Aufgaben und Betreuung.

Das Niederösterreich ische Hilfswerk kündigt eine umfassende Neuerung im Bereich der sozialen Betreuung an. Ab Februar 2027 wird die Einrichtung selbst qualifizierte soziale Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter ausbilden. Dieses strategische Vorhaben zielt darauf ab, das Angebot an Betreuungsdienstleistungen im Bundesland langfristig zu sichern und zu professionalisieren. Zielgruppe sind insbesondere Menschen, die aufgrund geistiger, körperlicher oder psychischer Beeinträchtigungen Unterstützung im täglichen Leben benötigen. Die neue Initiative verbindet professionelle Weiterbildung mit konkreten Karrierechancen für die Teilnehmer.

Ausbildung und finanzielle Förderung

Die Grundidee des Projekts ist eine direkte Bindung an den Arbeitgeber. Wer nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung für das NÖ Hilfswerk tätig bleibt, erhält die Kosten für die gesamte Ausbildung erstattet. Dies schafft einen Anreiz, qualifizierte Fachkräfte im Unternehmen zu halten und die Kontinuität der Betreuung für die Kunden zu gewährleisten. Die Ausbildung bereitet die Teilnehmer auf vielfältige Aufgaben vor, die weit über die reine Betreuung hinausgehen. Sie lernen, wie sie Klienten im Alltag unterstützen können, ohne deren Selbstständigkeit unnötig zu einschränken.

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Aufgaben und Betreuungsmodelle

Soziale Alltagsbegleiter leisten gesellschaftliche Arbeit und leisten betreuungsbedürftigen Personen Gesellschaft. Zu ihren alltäglichen Aufgaben gehören gemeinsame Aktivitäten wie das Kartenspielen oder das gegenseitige Geschichtenerzählen. Diese sozialen Interaktionen sind essenziell, um Einsamkeit vorzubeugen und das Wohlbefinden der Senioren und vulnerablen Personen zu steigern. Neben der emotionalen Unterstützung begleiten sie die Klienten auch bei praktischen Dingen. Dazu gehören Arztbesuche, die Erledigung des Wocheneinkaufs oder das gemeinsame Kochen von Mahlzeiten. Die Betreuung ist maßgeschneidert und orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der jeweiligen Person.

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Aktueller Umfang der Betreuung

Das NÖ Hilfswerk deckt bereits jetzt einen значительный Teil des Bedarfs in Niederösterreich ab. Derzeit sind 141 soziale Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter bei der Organisation beschäftigt. Diese Fachkräfte betreuen insgesamt 630 Kundinnen und Kunden in der Region. Ihre primäre Aufgabe besteht darin, Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag zu begleiten. Sie helfen dabei, notwendige Dinge zu erledigen und fördern nach Möglichkeit die geistige und körperliche Aktivität der Klienten. Dieses Engagement entlastet nicht nur die betreuten Personen, sondern auch deren pflegende Angehörige, die dadurch temporär von Aufgaben entbunden werden.

Zukunftsplanung und Marktauswirkungen

Die Entscheidung, ab Februar 2027 eigenständig auszubilden, ist eine Reaktion auf den steigenden Bedarf an sozialer Betreuung. Durch die interne Ausbildungskette soll sichergestellt werden, dass ausreichend gut geschulte Kräfte zur Verfügung stehen. Die Bindungsklausel, nach der die Ausbildungskosten übernommen werden, wenn der Mitarbeiter bleibt, stärkt die Personalstruktur. Es handelt sich um einen nachhaltigen Ansatz, der sowohl die Qualität der Dienstleistungen als auch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter verbessert. Das NÖ Hilfswerk positioniert sich damit als Vorreiter in der regionalen Versorgung mit sozialen Dienstleistungen und schafft ein Modell, das auf Langlebigkeit und Qualität setzt.