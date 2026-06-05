Nini Stadlmann übernimmt Hauptrolle in Fack Ju Göhte - Das Musical

Die Wienerin Nini Stadlmann wird in der Rolle der strengen Direktorin Frau Gerster auftreten. Die Produktion geht ab Herbst auf große Tour durch Österreich und Deutschland.

Die Wienerin Nini Stadlmann schnappt sich eine der Hauptrolle n in Fack Ju Göhte - Das Musical . Ab Herbst wird die Produktion in Linz, Graz und Wien auf große Tour durch Österreich und Deutschland gehen.

Jetzt wurden die ersten Hauptrollen bekanntgegeben - und eine Wienerin mischt ganz vorne mit. Nun darf sie ihr komödiantisches Talent in einer der Kultrollen des Musicals ausspielen. Die 50-Jährige übernimmt die Rolle der strengen, aber oft überforderten Direktorin Frau Gerster. Für Stadlmann bedeutet die Besetzung den nächsten Karriereschritt bei einer Produktion, die bereits bei ihrer Uraufführung für volle Häuser und begeisterte Kritiken sorgte.

Elyas M'Barek, Jella Haase & Co. und die Chaosklasse 10b. Mit frechen Sprüchen, schrägem Humor und einem modernen Pop-Soundtrack entwickelte sich das Musical rasch zum Publikumsmagneten. Der Erfolg ließ auch die Kritiker nicht kalt: Die Produktion wurde sogar als Bestes Musical mit dem Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnet. Inhaltlich bleibt alles beim beliebten Erfolgsrezept: Eigentlich will Zeki Müller nur an seine vergrabene Beute gelangen.

Stattdessen landet er als Lehrer vor der berüchtigten Klasse 10b. Zwischen Nachsitzen, Liebeschaos und jeder Menge Missverständnissen entwickelt sich eine turbulente Geschichte voller Witz und Herz. Fack Ju Göhte - Das Musical ist von 7. bis 8. November in der Linzer Tips Arena zu sehen, sowie vom 25. bis 27.

Dezember in der Graz Stadthalle und 29. Dezember bis 3. Jänner 2027 im Wiener Museumsquartier





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