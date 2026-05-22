Nina Wollner gewinnt Hauptpreis beim Filmfestival an der Croisette

Nina Wollner, eine 1983 in Leoben geborene Wahl-Berlinerin, hat mit ihrem dritten Spielfilm "Everytime" den Hauptpreis der zweitwichtigsten Sektion des renommierten Filmfestivals an der Croisette gewonnen. Der Film handelt von der schwierigen Familiengeschichte der Mutter Ella, gespielt von Birgit Minichmayr, und ihren Töchtern Jessie und Melli. Nach dem tragischen Unfall von Jessie, die in Drogenrausch verstrickt ist, muss Ella mit der Trauer um ihren Sohn leben lernen und ein neues Leben aufbauen. Der Film erzählt von der Kraft der Liebe und der Trauer und zeigt die schwierige Situation von Familien in schwierigen Zeiten. Wollner hat bereits mit ihren beiden vorherigen Filmen, "Das unmögliche Bild" und "The Trouble with Being Born", den Erfolg in der internationalen Filmlandschaft erzielt. Der Film "Everytime" wurde mit viel Aufmerksamkeit aufgenommen und wird als eine der besten Filme des Festivals angesehen.

Die Wahl-Berlinerin und Regisseurin Nina Wollner hat mit ihrem dritten Spielfilm " Everytime " den Hauptpreis der zweitwichtigsten Sektion des renommierten Filmfestival s an der Croisette gewonnen. Der Film handelt von der schwierigen Familie ngeschichte der Mutter Ella, gespielt von Birgit Minichmayr, und ihren Töchtern Jessie und Melli.

Nach dem tragischen Unfall von Jessie, die in Drogenrausch verstrickt ist, muss Ella mit der Trauer um ihren Sohn leben lernen und ein neues Leben aufbauen. Der Film erzählt von der Kraft der Liebe und der Trauer und zeigt die schwierige Situation von Familien in schwierigen Zeiten. Wollner hat bereits mit ihren beiden vorherigen Filmen, "Das unmögliche Bild" und "The Trouble with Being Born", den Erfolg in der internationalen Filmlandschaft erzielt.

Der Film "Everytime" wurde mit viel Aufmerksamkeit aufgenommen und wird als eine der besten Filme des Festivals angesehen.





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nina Wollner Filmfestival Croisette Everytime Familie Trauer Liebe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hier entsteht der erste Pokémon-Flughafen der WeltPokémon-Flughafen in Japan eröffnet: Noto Airport in Ishikawa setzt auf Pokémon-Design zur Tourismusförderung nach Naturkatastrophen.

Read more »

Fix: Pep Guardiola (55) hört bei Manchester City aufDer erfolgreichste Vereins-Trainer in der Geschichte der Skyblues sagt "Goodbye".

Read more »

Gründe und Auswirkungen der technischen Zusammenlegung der Salzburger Sparkasse und der Erste Bank ÖsterreichWährend des Migrationsprozesses könnte es zu Einschränkungen bei Zahlungen mit der Debitkarte, Bargeldbehebungen und im Online-Banking kommen. In diesem Zusammenhang gibt es jedoch auch Möglichkeiten wie Bargeldbehebung per SB-Gerät, Kartendeckung und Einzahlungen per SB-Gerät.

Read more »

Cannes: Sandra Wollner gewinnt mit „Everytime“ Sektion Certain RegardÖsterreichische Regisseurin erhält mit ihrem Trauerdrama Hauptpreis der zweitwichtigsten Schiene des Festivals.

Read more »