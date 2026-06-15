Nina Siewert, die in der TV-Serie SOKO Stuttgart als Kommissarin Nele Becker begeisterte, kehrte zurück ans Theater und kam nach Wien. Hier beeindruckt sie mit immenser Rollenvielfalt. Diese Saison war sie unter anderem in 'Isidor' zu sehen, einem Stück über den Wiener Millionär Isidor Geller, der den Nazis zum Opfer fiel. Und als 'Orlando' nach Virginia Woolfs Kultroman.

Nina Siewert : Die vielseitige Burgtheater -Generation, die Theater wieder spannend macht. Die Stuttgarterin, die in der TV-Serie SOKO Stuttgart als Kommissarin Nele Becker begeisterte, kehrte zurück ans Theater und kam nach Wien.

Hier beeindruckt sie mit immenser Rollenvielfalt. Diese Saison war sie unter anderem in 'Isidor' zu sehen, einem Stück über den Wiener Millionär Isidor Geller, der den Nazis zum Opfer fiel. Und als 'Orlando' nach Virginia Woolfs Kultroman. Das Stück 'Orlando' ist ein Beispiel für die zeitlose Modernität von Virginia Woolfs Werk.

Wie erklären Sie sich diese Modernität? Ich glaube, das gab es schon immer und das wird es immer geben. Virginia Woolf war da vielleicht gar nicht 'supermodern', sondern hat einfach etwas beschrieben, das sie beobachtet hat. Es ist jedenfalls ein Stoff, in den ich total reingefallen bin, weil ich gar nicht an diese klare Trennung von Geschlechtern glaube.

Ein Kampf gegen Restriktionen und Zwänge. Denen wir alle in irgendeiner Form ausgesetzt sind. Noch wichtiger ist der Blick nach innen: Wie viele Ichs bin ich? Welche Möglichkeiten stecken in mir, welche Persönlichkeiten.

Ein wenig wie bei Hesses Steppenwolf. Im Stück erlebt Orlando den Unterschied ganz unmittelbar: Zuerst lebt er als Mann mit allen Freiheiten - und plötzlich als Frau mit all den gesellschaftlichen Zwängen. Wie bringt man das auf die Bühne? Das ist etwas, womit ich auch selbst als junge Frau konfrontiert bin.

Dass ich oft nicht verstehe, warum ich gewisse Dinge nicht darf oder warum bestimmte Regeln gelten. Eigentlich beschäftigt mich das Thema Gerechtigkeit schon seit dem Kindergarten. Ich weiß noch, da hat ein Bub sich alle vier Springpferde geschnappt - und ich habe mich hingestellt und gesagt: 'Nein, du musst uns Mädchen auch eines geben. Nur weil du schneller bist, kann's nicht sein, dass du alle bekommst und wir keins.

' Diesen Kampf führen Frauen seit ihrer Geburt. Und das spürt man auch bei Orlando. Und plötzlich heißt es: 'Wie, ich darf das jetzt nicht mehr? Was meinst du damit?

' So geht es mir eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich verstehe oft nicht, warum ich gewisse Dinge nicht darf oder warum man sich auf eine bestimmte Art verhalten soll. Oder warum man lächeln soll. Und dann muss Orlando sich auch noch gegen aufdringliche Männer wehren - obwohl die Figur vorher selbst sehr erfolgreich im Umgang mit Frauen war.

Ja - und es heißt plötzlich: so aussehen, Kinder kriegen, sich so verhalten, wie's von einer Frau erwartet wird. All diese Dinge. Sieht Orlando denn auch positive Seiten am Frausein? Frau sein bedeutet Gottheit sein.

Trotz allen Schmerzen und Unterdrückung. Es ist wunderschön, eine Frau zu sein. Orlando hätte sehr viel verpasst, wenn er das nicht erleben dürfte. Männer verpassen sehr viel, weil sie keine Frau sind.

Orlando ist ein sehr poetischer, offener Theaterabend, bei dem mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler dieselbe Figur spielen. Isidor dagegen erzählt viel klassischer und narrativer. Was liegt Ihnen mehr? Ich bin eigentlich offen für alles, weil ich Herausforderungen liebe.

Orlando gemeinsam zu acht zu erforschen, war eine Herausforderung. Und bei Isidor plötzlich als Nicht-Sängerin Oper singen zu müssen und Ungarisch zu lernen - das sind Dinge, die ich spannend finde. Bei Isidor stellt sich ja die Frage: Wie lange klammert man sich an eine vermeintliche Normalität, obwohl man eigentlich längst merkt, dass sie nicht mehr halten wird? Ist das das Drama von Isidor Geller, dass er zu lange wartet und denkt: 'So schlimm wird es schon nicht werden'?

Ich glaube, das eigentliche Drama ist oft das Leben selbst. Die Pannen und Patzer, die Höhen und Tiefen. Für mich war an diesem Stück wichtig, dass wir nicht nur diese große schwarze NS-Zeit zeigen, sondern auch die Frage: Worum geht es eigentlich im Leben? Woran erinnert man sich?

Welche Entscheidungen trifft man - und welche Konsequenzen haben sie? Wenn man den Roman von Shelly Kupferberg liest, merkt man auch, wie sehr es um das Leben selbst geht: Wie verliebt man sich? Wie geht man mit Liebe um? Funktioniert eine Beziehung oder nicht?

Was sagt die Gesellschaft dazu? All diese Dinge, die Menschen passieren und die man nie wirklich vorausplanen kann. Gehen. Er hätte gehen müssen.

Eigentlich hatte er keine andere Wahl. Sie spielen in dieser wahren Geschichte Ilona, seine ungarische Freundin. Eine Sängerin, die später in Hollywood Karriere machte. Warum ist sie rechtzeitig gegangen?

Sie hatte nichts zu verlieren. Während Isidor ja aus ärmsten Verhältnissen kam und sich in Wien ein glänzendes Leben aufgebaut hat. Dieses Leben wollte er nicht aufgebe





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