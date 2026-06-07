Der österreichische Bundesligist FC Red Bull Salzburg steht kurz vor der Verpflichtung des Kärntner Außenverteidigers Nikolas Veratschnig. Nach drei Saisons ohne Meistertitel plant der Klub einen Kaderumbau und will mit der Rückkehr des 23-Jährigen, der zuletzt bei Mainz 05 in der Bundesliga spielte, die Defensive stabilisieren. Veratschnig kam in Deutschland nur begrenzt zum Einsatz und soll in Salzburg regelmäßig spielen und sich für die Nationalmannschaft empfehlen.

Nach drei Spielzeiten ohne den Gewinn der Meisterschaft plant der österreich ische Bundesligist FC Red Bull Salzburg eine umfassende Neuausrichtung des Kaders. Im Mittelpunkt der aktuellen Transfer überlegungen steht der Kärntner Außenverteidiger Nikolas Veratschnig , der von einem Wechsel in die Mozartstadt berichtet wird und damit voraussichtlich nach Österreich zurückkehren würde.

Veratschnig, der aus Feldkirch stammt, absolvierte in der abgelaufenen Saison für den deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 insgesamt 21 Ligaeinsätze, kam dabei jedoch nur auf eine Gesamtspielzeit von 652 Minuten und stand lediglich fünf Mal in der Startelf. Diese begrenzte Einsatzzeit führte bei dem 23-jährigen Spieler zu einer gewissen Unzufriedenheit. Hervorzuheben ist, dass eine seiner beiden Partien über die volle Distanz von 90 Minuten ausgerechnet gegen den Rekordmeister FC Bayern München im Dezember stattfand.

Trotz seiner aktuellen Reservistenrolle bei Mainz wurde Veratschnig von Teamchef Ralf Rangnick in den erweiterten Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft berufen, was seine Qualitäten unterstreicht. Der potenzielle Transfer passt in die Strategie Salzburgs, erfahrene und international interessierte österreichische Spieler zu verpflichten, um die Dominanz in der heimischen Liga wiederherzustellen und gleichzeitig die Leistungen in europäischen Wettbewerben zu verbessern.

Für Veratschnig bietet der Wechsel die Chance, regelmäßig auf hohem Niveau zu spielen und sich für eine größere Rolle in der Nationalmannschaft zu empfehlen. Der FC Red Bull Salzburg hatte in den letzten drei Saisons den österreichischen Meistertitel jeweils an den SK Rapid Wien verloren und strebt nun mit personellen Veränderungen eine Rückkehr an die Ligaspitze an.

Veratschnigs Profil als defensivstarker und ballsicherer Außenverteidiger macht ihn zu einer passenden Verstärkung für die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle, die in der kommenden Saison sowohl in der Bundesliga als auch in der UEFA Champions League antreten wird. Die Verhandlungen zwischen den Clubs befinden sich angeblich in einem fortgeschrittenen Stadium, und eine offizielle Bestätigung wird in Kürze erwartet.

Sollte der Transfer zustande kommen, wäre es ein bedeutender Move für beide Seiten: Salzburg erhält einen talentierten und in der Bundesliga erfahrenen Spieler, während Veratschnig die Möglichkeit erhält, seine Karriere in einer für ihn vertrauten Umgebung neu zu beleben und Spielpraxis auf internationalem Niveau zu sammeln. Die heimischen Fans gespannt, ob der Kärntner die erhoffte Stabilität in die Abwehrkette der Bullen bringen wird





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