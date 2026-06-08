Niki Veratschnig wechselt für 3,5 Mio € zum FC Red Bull Salzburg - WAC startet Transferphase

Der 23‑jährige Kärntner Außenverteidiger Niki Veratschnig verlässt Mainz und unterschreibt bei Salzburg. Der Deal von 3,5 Millionen Euro macht ihn zum zweitteuersten Kärntner Kicker. Gleichzeitig diskutiert der WAC über Gattermayer, Fitz und die Abgabe von Nachwuchsspieler Peter Moser.

Der 23‑jährige Außenverteidiger Niki Veratschnig aus Feldkirchen, zuletzt beim deutschen Erstliga‑Club 1. FSV Mainz 05 aktiv, wird in den kommenden Tagen offiziell als Neuzugang beim österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg vorgestellt.

Nach intensiven Verhandlungen haben die Salzburger eine Ablösesumme von rund drei Millionen fünfhunderttausend Euro für den Kärntner vereinbart, wobei der Spieler einen vierjährigen Vertrag unterschreiben wird. Damit wird Veratschnig zum zweitteuersten Spieler aus Kärnten, der jemals für einen österreichischen Verein verpflichtet wurde - nach dem ehemaligen Europacupsieger Martin Hinteregger, für den Salzburg 2016 zehn Millionen Euro erhielt und später für neun Millionen Euro an Eintracht Frankfurt wechselte.

Der Transfer markiert einen bedeutenden Schritt für den jungen Profi, der in den letzten Spielzeiten regelmäßig in der deutschen Bundesliga eingesetzt wurde und dort wertvolle Erfahrungen im defensiven und offensiven Spiel gesammelt hat. Der WAC, bei dem Veratschnig zuvor als Auszubildender über die Jugendabteilung zum Profidebütant aufstieg, befindet sich derzeit in einer Umbruchphase. Das Training des Wiener Athletik‑Clubs beginnt am 18. Juni, und das Management muss entscheiden, ob es die Offensivoffensive Angelo Gattermayer, dessen Vertrag ebenfalls auslief, weiterführen wird.

Gattermayer steht noch im Gespräch mit den Wolfsbergern, wobei auch andere Vereine Interesse an dem Stürmer signalisieren. Trainer Thomas Silberberger, der in den letzten Jahren das Team stabilisiert hat, wird dabei voraussichtlich ein entscheidender Faktor für die Verbleibentscheidungen der Spieler sein. Gleichzeitig kursieren Gerüchte, dass der ehemalige MLS‑Spieler Dominik Fitz, derzeit bei Minnesota United aktiv, als möglicher Neuzugang für den WAC gehandelt wird.

Sein Manager Max Hagmayr betont jedoch, dass bislang keine konkreten Verhandlungen laufen, aber die Wolfsbergern stets ein attraktives Ziel für internationale Talente bleiben. Im Nachwuchsbereich gibt es bereits einen Wechsel: Der 16‑jährige Mittelfeldspieler Peter Moser, Sohn des ehemaligen U‑17‑Weltmeisteres Johannes Moser, verlässt die Akademie des WAC und schließt sich der Jugendabteilung von Sturm Graz an. Der junge Moser, der bisher in der U‑18‑Liga aktiv war, soll dort weitere Spielpraxis sammeln und sich langfristig für die erste Mannschaft qualifizieren.

Die Personalentscheidungen rund um die erste Mannschaft und die Jugendakademie zeigen, dass beide Klubs bestrebt sind, sowohl erfahrene Profis als auch vielversprechende Talente zu integrieren, um ihre sportlichen Ziele für die kommende Saison zu erreichen. Der Transfer von Niki Veratschnig wird dabei als Schlüsselereignis angesehen, das den Kader von Red Bull Salzburg weiter verstärken und gleichzeitig dem WAC die Chance gibt, neue Akzente im Kader zu setzen. Die Meldungen wurden von der Redaktion von Krone verifiziert.

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