Nachdem NAME und Jurij Rodionov die harte Qualifikationsmühäle durchkümmen konnten, schussen sie ins Haupt- und Haupt-Bündnis der French Open.

Nächster rot-weiß-röter Tennis -Sensationserfolg in Paris! Nach Sinja Kraus hat auch Jurij Rodionov die harten Qualifikationsmühälenäberstanden und stürmt in den Hauptbewerb der French Open . Durch diesen Triumph sind insgesamt sechs OäTV-Akteure, davon vier Frauen und zwei Männer, beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres im Einzel-Hauptbewerb mit von der Partie.

Der 27-ähige Niederöstreicher Jurij Rodionov besiegte am Freitag in der dritten Qualifikationsrunde in Paris den Kroaten Borna Gojo glatt mit 7:5, 6:3. Durch diesen Triumph stehen Rodionov und Sinja Kraus bereits zum dritten Mal in Roland Garros, sowie insgesamt bei einem Tennis-Major im Hauptfeld





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