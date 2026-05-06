Niederösterreichs Wirtshausprämie: 10.000 Euro Förderung mit fraglicher Wirksamkeit

Niederösterreich fördert Wirtshäuser mit 10.000 Euro, doch jedes fünfte geförderte Lokal hat bereits wieder geschlossen. Die Wirtshausprämie soll die ländliche Gastronomie erhalten, doch die Praxis zeigt, dass die Förderung nicht immer zum gewünschten Erfolg führt.

Niederösterreich hat ein Förderprogramm für Wirtshäuser ins Leben gerufen, um die ländliche Gastronomie zu erhalten. Mit der sogenannten Wirtshausprämie werden Betriebe, die neu eröffnet oder übernommen werden, mit 10.000 Euro unterstützt.

Doch die Wirksamkeit des Programms ist fraglich, denn jedes fünfte geförderte Wirtshaus hat bereits wieder geschlossen. Das Land fordert in solchen Fällen den Zuschuss zurück, doch bei einer Pleite ist oft nur wenig zu holen. Die Förderrichtlinien sehen vor, dass die Wirte ihr Lokal mindestens fünf Jahre lang geöffnet halten müssen, um die Prämie behalten zu dürfen. Die Wirtshausprämie wurde 2024 eingeführt und hat seitdem 57 Betriebe profitiert.

Allerdings zeigt die Praxis, dass die politischen Ankündigungen nicht immer mit der Realität übereinstimmen. So ist das regionale Speisenangebot kein zwingendes Kriterium, sondern nur die Verarbeitung regionaler Produkte. Die Speisekarten der geförderten Lokale zeigen ein vielfältiges Angebot, das von typisch österreichischer Küche bis zu internationalen Gerichten reicht. In Pürbach hat sich ein Nachfolger für das örtliche Gasthaus gefunden, das nun von einem Ehepaar aus Oberösterreich geführt wird.

Die Familie Braunstein übergab ihren Gasthof an die neuen Betreiber, die seit September eine bodenständige und gut bürgerliche Küche anbieten. Die Wirtshausprämie wird oft als Schnitzelbonus bezeichnet, doch die Förderrichtlinien sind weitaus komplexer. Die Wirte müssen der Förderstelle detaillierte Informationen über ihre Lieferanten, Öffnungszeiten und das Vorhandensein eines Stammtisches vorlegen. Auch Fotos und Speisekarten sind für die Plausibilitätsprüfung durch die Behörde erforderlich.

Die Wirtshausprämie ist nicht nur in Niederösterreich ein Thema, sondern auch in Tirol, wo ein ähnliches Förderprogramm bereits 2019 eingeführt wurde. Allerdings wurde dieses Programm nur von sieben Betrieben genutzt. Die Wirtshausprämie soll den sozialen Treffpunkt in ländlichen Regionen erhalten, doch die Praxis zeigt, dass die Förderung nicht immer zum gewünschten Erfolg führt. Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte, dass das Wirtshaus zu Niederösterreich gehöre wie das Erdäpfelpüree zu den Fleischlaberln oder die Marille zur Wachau.

Doch die Realität sieht anders aus, denn viele Wirtshäuser kämpfen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und können die Förderung nicht langfristig nutzen. Die Wirtshausprämie ist ein Versuch, die ländliche Gastronomie zu erhalten, doch die Ergebnisse sind bisher eher enttäuschend





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