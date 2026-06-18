Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp: Keine Aufregung um Ermittlungen zum Tod von Christian Pilnacek

Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp betont, dass keine Aufregung über die Ermittlungen zum Tod von Christian Pilnacek aufkommen sollte. Er betont, dass die Ermittlungen regelgerecht durchgeführt wurden und dass die Beamten Fremdverschulden ausschließen. Er betont auch, dass er keine Ermittlungen durchführen und keine inhaltliche Richtung festlegen kann.

Niederösterreich s Landespolizeidirektor Franz Popp bemühte sich, keinerlei Aufregung über die Ermittlungen zum Tod von Christian Pilnacek aufkommen zu lassen. Kommende Woche tagt der Ausschuss erneut, auch ein "beschuhter Fußtritt" wird Thema sein.politische Interventionen?

Der zu diesem Thema auf Verlangen der FPÖ eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss tagte am Donnerstag erneut – geladen waren der niederösterreichische Landespolizeidirektor Franz Popp und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Popps Botschaft an die Abgeordneten lässt sich frei übersetzt in etwa so zusammenfassen: "Gehen Sie weiter! Es gibt nichts zu sehen.

" Zum "tragischen Tod" von Pilnacek (der Spitzenjurist wurde am 20. Oktober 2023 in einem Donauarm in der Wachau tot im Wasser treibend aufgefunden) sei von den zuständigen Beamten regelgerecht ermittelt worden. (dieser war am Mittwoch als Auskunftsperson ins Parlament gekommen) angerufen und über die Geschehnisse informiert worden. Er habe bereits zuvor, nach Bekanntwerden von Pilnaceks Geisterfahrt, "ein paar Telefonate geführt".

Zur Erinnerung: Stunden vor dem Tod des Sektionschefs war dieser als alkoholisierter Geisterfahrer von der Polizei gestoppt worden. Aus Gesprächen mit einem Pressesprecher will Popp erfahren haben, dass die ermittelnden Beamten Fremdverschulden ausschließen.

"Vieles hat auf Suizid hingedeutet, und das war auch mein erstes Gefühl. " Zu den Ermittlungen könne er wenig sagen, so Popp. "Ich habe mir keine Anlassberichte oder sonst was geben lassen, weil ich mich grundsätzlich nicht in operative Tätigkeiten einmische. ".

Es habe auch "keinen inhaltlichen Auftrag oder Erwartungen gegeben, die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu leiten". So könne er auch nicht angeben, ob die Staatsanwaltschaft Krems vor der Herausgabe von Pilnaceks Handy informiert wurde. Wie berichtet entzündet sich im Ausschuss in regelmäßigen Abständen Kritik – daran, dass das Pilnaceks Mobiltelefon sehr rasch an die Witwe ausgefolgt wurde, anstatt das Gerät auf mögliche Hinweise zur Todesursache zu untersuchen.

Apropos Ermittlungen: Die zuletzt fallführende Staatsanwältin (Staatsanwaltschaft Eisenstadt) hatte am Mittwoch keinerlei Beanstandungen der polizeilichen Tätigkeiten vorgetragen. Im Gegenteil: Es habe sich um einen Akt gehandelt, der "ein sehr schönes Bild" abgegeben habe. warum nach Auffinden der im Donauwasser treibenden Leiche Pilnaceks nicht gleich die Wassertemperatur gemessen wurde: "Ich bin kein Experte in der Kriminalitätsbekämpfung.

" Die nächsten Ausschusssitzungen finden kommenden Mittwoch und Donnerstag statt (24. , 25. Juni). Im Zentrum werden jene Gerichtsmediziner stehen, die – klar in Richtung Suizid weisende – Obduktionsbefunde geschrieben haben.

So heißt es im ersten der beiden Papiere, verfasst von Christian Matzenauer, dass keine eindeutigen Hinweise auf eine grobe Gewalteinwirkung "durch fremde Hand" zu finden gewesen seien. Auch Gutachterin Elke Doberentz unterstreicht, dass am ehesten "suizidales Ertrinken" anzunehmen sei. Und doch dürfte das Ergänzungsgutachten von Matzenauer für viele neue Fragen sorgen. Wenngleich sich darin am Tenor des Befundes nichts ändert, liest man doch, dass die Entstehung einer Verletzungsspur am Leichnam auch mit einem "beschuhten Fußtritt" vereinbar sei





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